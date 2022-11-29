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Политика

Politico узнала о готовности ЕК начать обсуждение девятого пакета санкций против России

Ведомости

Еврокомиссия готова уже на этой неделе начать обсуждение со странами Евросоюза разработки девятого пакета санкций в отношении России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников.

По данным издания, ЕК приняла такое решение, чтобы прийти к компромиссу с Польшей по ценовому потолку на российскую нефть. Уточняется, что Варшава требует начать обсуждение нового раунда санкций против РФ наряду с установлением предельной цены на энергоресурсы.

На прошлой неделе переговоры по ценовому потолку на российскую нефть зашли в тупик, писало агентство Bloomberg. ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, но с такой цифрой не согласились страны Прибалтики и Польша, посчитав ограничение слишком мягким. По данным Politico, Варшава настаивает на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

ЕС должен определиться с предельной ценой до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря 2022 г. и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 г.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что обсуждение будет продолжаться. Однако накануне, 28 ноября, страны ЕС вновь не смогли согласовать предельную цену на российскую нефть, сообщило Reuters. Причиной стала позиция Польши, которая настаивала на существенном снижении цены.

В Кремле назвали инициативу с ценовым потолком «непонятной» и «малообъяснимой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. По данным Bloomberg, в Кремле уже готовят соответствующий президентский указ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных