Politico узнала о готовности ЕК начать обсуждение девятого пакета санкций против России

На прошлой неделе переговоры по ценовому потолку на российскую нефть зашли в тупик, писало агентство Bloomberg. ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, но с такой цифрой не согласились страны Прибалтики и Польша, посчитав ограничение слишком мягким. По данным Politico, Варшава настаивает на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.