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Reuters: ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российскую нефть

Ведомости

Страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть из-за Польши, выступающей за ее существенное снижение, пишет Reuters.

«Никакой сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой», – сказал один из дипломатов.

G7 предложила ввести ограничение в $65-70 за баррель российской нефти, однако Варшава в вопросе цены «абсолютно бескомпромиссна», а ее позиция вызывает усиливающееся раздражение у других участников переговоров. Польша и некоторые другие страны считают, что введение лимита на этой отметке не будет иметь какого-либо эффекта, поскольку российская нефть и так торгуется ниже нее. Польша, Литва и Эстония настаивают на предельном уровне цен в $30 за баррель. При этом Мальта, Кипр и Греция, которые ранее считали предложенный потолок слишком низким, получили некоторые уступки от ЕС.

ЕС должен согласовать введение ограничений до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.

В Кремле ранее назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. По информации Bloomberg, в Кремле готовят президентский указ, который запретит российским трейдерам продавать нефть странам и компаниям, присоединившимся к механизму ограничения цен на энергоносители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных