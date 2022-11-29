Reuters: ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российскую нефть
Страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть из-за Польши, выступающей за ее существенное снижение, пишет Reuters.
«Никакой сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой», – сказал один из дипломатов.
G7 предложила ввести ограничение в $65-70 за баррель российской нефти, однако Варшава в вопросе цены «абсолютно бескомпромиссна», а ее позиция вызывает усиливающееся раздражение у других участников переговоров. Польша и некоторые другие страны считают, что введение лимита на этой отметке не будет иметь какого-либо эффекта, поскольку российская нефть и так торгуется ниже нее. Польша, Литва и Эстония настаивают на предельном уровне цен в $30 за баррель. При этом Мальта, Кипр и Греция, которые ранее считали предложенный потолок слишком низким, получили некоторые уступки от ЕС.
ЕС должен согласовать введение ограничений до следующего понедельника, иначе в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.
В Кремле ранее назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. По информации Bloomberg, в Кремле готовят президентский указ, который запретит российским трейдерам продавать нефть странам и компаниям, присоединившимся к механизму ограничения цен на энергоносители.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса