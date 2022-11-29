Reuters: ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российскую нефть

G7 предложила ввести ограничение в $65-70 за баррель российской нефти, однако Варшава в вопросе цены «абсолютно бескомпромиссна», а ее позиция вызывает усиливающееся раздражение у других участников переговоров. Польша и некоторые другие страны считают, что введение лимита на этой отметке не будет иметь какого-либо эффекта, поскольку российская нефть и так торгуется ниже нее. Польша, Литва и Эстония настаивают на предельном уровне цен в $30 за баррель. При этом Мальта, Кипр и Греция, которые ранее считали предложенный потолок слишком низким, получили некоторые уступки от ЕС.