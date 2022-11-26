Bloomberg: Кремль готовится запретить продажу нефти странам, которые введут потолок цен

Польша ранее сочла предложенное ограничение слишком мягким. По данным Politico, власти страны настаивают на потолке в $30 за баррель. В то же время Греция и Мальта считают, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть на уровне не ниже $70 за баррель.