Bloomberg: Кремль готовится запретить продажу нефти странам, которые введут потолок цен
В Кремле готовят президентский указ, который запретит российским трейдерам продавать нефть странам и компаниям, присоединившимся к механизму ограничения цен на энергоносители. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о запрете «любых упоминаний» предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты. По его словам, указ также будет предполагать запрет на погрузку нефти для «любых стран, которые принимают ограничения».
На этой неделе дипломаты Евросоюза отложили переговоры по потолку цен на российскую нефть. Как сообщал Bloomberg, внутри ЕС по-прежнему сохраняются разногласия из-за ранее предложенной предельной цены в $65 за баррель. Переговоры по потолку цен должны были состояться еще вечером 24 ноября, они были перенесены на следующую неделю.
Польша ранее сочла предложенное ограничение слишком мягким. По данным Politico, власти страны настаивают на потолке в $30 за баррель. В то же время Греция и Мальта считают, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть на уровне не ниже $70 за баррель.
В Кремле назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен.