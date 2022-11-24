Эстония может применить право вето при установлении предельной цены на нефть из РФ

Накануне, 23 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что переговоры между странами ЕС относительно введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, так как правительства не смогли согласовать механизм действия предложенного ограничения. В частности, Еврокомиссия предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Вместе с тем страны с развитой морской транспортно-логистической инфраструктурой, такие как Греция и Мальта, выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.