Эстония может применить право вето при установлении предельной цены на нефть из РФ
Эстония может применить право вето при установлении потолка цен на российскую нефть, поскольку страна не согласна с предложением Евросоюза ввести ценовой предел на уровне $65-70 за баррель, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщается на сайте национальной телерадиовещательной компании ERR.
«Эстония считает, что такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным, учитывая также то, что в Европейском союзе нам не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», — заявил Рейнсалу. Глава МИД Эстонии подчеркнул, что «в такой критический момент все государства-члены имеют равный голос», указав на правила внешней политики ЕС о консенсусном принятии решений или фактическом праве вето стран.
Reuters пишет, что Польша, Эстония и Литва выступают против предложенной предельной цены на российскую нефть, поскольку считают, что она слишком высока и оставляет России высокий доход. По данным Reuters и Politico, Польша попросила установить потолок цен на уровне $30 за баррель. ERR пишет, что обсуждения все еще продолжаются.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что послам ЕС на сегодняшнем заседании не удалось согласовать позицию по предельной цене на газ и нефть из России.
Накануне, 23 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что переговоры между странами ЕС относительно введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, так как правительства не смогли согласовать механизм действия предложенного ограничения. В частности, Еврокомиссия предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Вместе с тем страны с развитой морской транспортно-логистической инфраструктурой, такие как Греция и Мальта, выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.
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