Газета
Общество

Эстония может применить право вето при установлении предельной цены на нефть из РФ

Ведомости

Эстония может применить право вето при установлении потолка цен на российскую нефть, поскольку страна не согласна с предложением Евросоюза ввести ценовой предел на уровне $65-70 за баррель, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщается на сайте национальной телерадиовещательной компании ERR.

«Эстония считает, что такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным, учитывая также то, что в Европейском союзе нам не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», — заявил Рейнсалу. Глава МИД Эстонии подчеркнул, что «в такой критический момент все государства-члены имеют равный голос», указав на правила внешней политики ЕС о консенсусном принятии решений или фактическом праве вето стран.

Reuters пишет, что Польша, Эстония и Литва выступают против предложенной предельной цены на российскую нефть, поскольку считают, что она слишком высока и оставляет России высокий доход. По данным Reuters и Politico, Польша попросила установить потолок цен на уровне $30 за баррель. ERR пишет, что обсуждения все еще продолжаются.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что послам ЕС на сегодняшнем заседании не удалось согласовать позицию по предельной цене на газ и нефть из России.

Накануне, 23 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что переговоры между странами ЕС относительно введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, так как правительства не смогли согласовать механизм действия предложенного ограничения. В частности, Еврокомиссия предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Вместе с тем страны с развитой морской транспортно-логистической инфраструктурой, такие как Греция и Мальта, выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных