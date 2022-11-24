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Политика

В ЕС не согласовали позицию по предельной цене на нефть из России

Ведомости

Послам ЕС на сегодняшнем заседании не удалось согласовать позицию по предельной цене на газ и нефть из России, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Да это так, переговоры будут продолжаться», — подтвердила она неудачу первой встречи послов ЕС по обсуждению потолка цен на российскую нефть (цитата по ТАСС).

Накануне, 23 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что переговоры между странами ЕС относительно введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, так как правительства не смогли согласовать механизм действия предложенного ограничения. В частности, Еврокомиссия предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Вместе с тем страны с развитой морской транспортно-логистической инфраструктурой, такие как Греция и Мальта, выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

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Помимо этого, сегодня послы ЕС обсудят предложение Еврокомиссии по потолку цен для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВт/ч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.

После этого Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны предложенным Еврокомиссией ограничением цен на российский газ на уровне в 275 евро за МВт/ч, или около $2800 за тысячу куб. м. По их мнению, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю.

Против этого предложения также выступили представители биржи ICE. По их словам, в случае утверждения потолка цен трейдеры понесут убытки в размере $33 млрд, которые они должны будут внести в виде маржинальных платежей.

По информации газеты, окончательного решения по этому вопросу стоит ждать не раньше 19 декабря, когда состоится очередная встреча министров энергетики стран ЕС. 

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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