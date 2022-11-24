В ЕС не согласовали позицию по предельной цене на нефть из России

После этого Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны предложенным Еврокомиссией ограничением цен на российский газ на уровне в 275 евро за МВт/ч, или около $2800 за тысячу куб. м. По их мнению, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю.