Минфин США разрешил странам ЕС без выхода к морю проводить операции с российской нефтью

В минфине США подчеркнули, что введение потолка цен на российскую нефть не отменяет уже введенного запрета на поставки энергоносителя в США. В документе отмечается, что предельная цена на российскую нефть «будет установлена после технических учений, проведенных коалицией по ограничению цен». При этом при «вынужденных или неумышленных» закупках российской нефти выше «потолка» нужно будет получить специальную лицензию от США.