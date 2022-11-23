Минфин США разрешил странам ЕС без выхода к морю проводить операции с российской нефтью
Минфин США разрешил проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и другие страны ЕС, у которых нет выхода к морю. Об этом сказано в опубликованной генеральной лицензии американского ведомства.
«Все транзакции, <...> связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС <...> от 3 июня 2022 г., разрешены», — говорится в документе.
Согласно лицензии, разгрузка российской нефти с судов также разрешается «в случае чрезвычайных ситуаций», связанных с состоянием здоровья команды или угрозой окружающей среде.
В минфине США подчеркнули, что введение потолка цен на российскую нефть не отменяет уже введенного запрета на поставки энергоносителя в США. В документе отмечается, что предельная цена на российскую нефть «будет установлена после технических учений, проведенных коалицией по ограничению цен». При этом при «вынужденных или неумышленных» закупках российской нефти выше «потолка» нужно будет получить специальную лицензию от США.
После начала спецоперации России на Украине страны G7 согласовали введение предельной цены на российскую нефть. Страны ЕС утвердили ограничение в рамках восьмого пакета санкций. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. При этом потолок цен пока не согласован.
22 ноября The Wall Street Journal писала, что ЕС может согласовать предельную цену сегодня, 23 ноября. Ожидается, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне $60-70 за баррель. Кроме того, сообщал Bloomberg, ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период после того, как начнет действовать данное ограничение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса