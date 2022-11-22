WSJ: предельная цена на российскую нефть может составить $70 за баррель

«США и их союзники стараются договориться об уровне предельной цены на российскую нефть не позже среды, причем представители властей обсуждают ее установление в размере примерно $60 за баррель. <...> Ценовой потолок, который, по словам источников, также может быть установлен на уровне $70 за баррель, находится в центре усилий Запада по наложению санкций на Россию», — сказано в материале.