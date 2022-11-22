WSJ: предельная цена на российскую нефть может составить $70 за баррель
Дипломаты Евросоюза могут завтра, 23 ноября, договориться об ограничении цен на российскую нефть на уровне $60-70 за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal.
«США и их союзники стараются договориться об уровне предельной цены на российскую нефть не позже среды, причем представители властей обсуждают ее установление в размере примерно $60 за баррель. <...> Ценовой потолок, который, по словам источников, также может быть установлен на уровне $70 за баррель, находится в центре усилий Запада по наложению санкций на Россию», — сказано в материале.
Дипломаты ЕС встретятся завтра в Брюсселе для того, чтобы попытаться установить предельную цену на российскую нефть после переговоров с США и другими странами G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония). Уточняется, что представители стран G7 согласуют эти меры «синхронно» с ЕС.
Ценовой потолок ЕС для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» со странами G7. Стороны обсуждают потолок на уровне $60 за баррель, сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. Позже агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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