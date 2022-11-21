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Новак: Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам

Ведомости

Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).

Новак также предупредил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Он также назвал ценовой потолок «актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка».

Агентство Bloomberg ранее писало, что страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Представители стран обсуждали установление предельного уровня цен на российскую нефть между $40 и $60 за баррель, однако предложение может быть и выше.

Ценовой потолок ЕС для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» со странами G7.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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