Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть

«Санкции тогда оказали бы большое влияние. Я думаю, что проблема сейчас в том, что возможности ограничены. Есть страны, которые сейчас покупают российскую нефть в обход санкций США», — сказал он, добавив, что несмотря на вводимые ограничения, цену на нефть все равно будет определять рынок.