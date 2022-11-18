Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть
Экс-министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал инициативу стран G7 по введению предельной цены для российской нефти, передает телеканал CNBC.
Мнучин отметил, что эта идея «не только неосуществима, но и самая нелепая», которую он когда-либо слышал. По его словам, санкции, которые Запад ввел против России с началом спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы были воплощены до этих событий.
«Санкции тогда оказали бы большое влияние. Я думаю, что проблема сейчас в том, что возможности ограничены. Есть страны, которые сейчас покупают российскую нефть в обход санкций США», — сказал он, добавив, что несмотря на вводимые ограничения, цену на нефть все равно будет определять рынок.
Агентство Bloomberg ранее сегодня писало, что страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Представители стран обсуждали установление предельного уровня цен на российскую нефть между $40 и $60 за баррель, однако предложение может быть и выше.
Ценовой потолок ЕС для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» со странами G7.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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