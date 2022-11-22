ЕС предложил ввести потолок цен на российскую нефть с 45-дневной задержкой

Кроме того, документ содержит еще одно послабление: изначально предполагалось, что суда, которые будут перевозить российскую нефть, закупленную по цене выше потолка, больше не смогут получать услуги европейских компаний в сфере транспортировки нефти независимо от ее происхождения. Теперь, если судно «специально» нарушило установленные ограничения, оно не сможет получать такие услуги в течение 90 дней после отгрузки «нелегальной» российской нефти. ЕС также намерен ввести 90-дневный переходной период в случае изменения ценового потолка в будущем.