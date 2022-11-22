ЕС предложил ввести потолок цен на российскую нефть с 45-дневной задержкой
ЕС предложил ввести 45-дневный переходной период после того, как начнет действовать потолок цен на российскую нефть, уровень которого может быть согласован завтра, 23 ноября, в ходе встречи послов Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.
Планируется, что в случае окончательного одобрения лимит цен на нефть из России будет действовать с 5 декабря. Переходной период коснется нефти, которая была загружена до 5 декабря, и отгружена к 19 января. По информации агентства, если послы ЕС согласуют потолок цен завтра, то ЕС и G7 могут объявить о введении новых ограничений уже вечером того же дня.
Потолок цен означает, что компаниям будет запрещено предоставлять услуги по перевозке, страховке и финансированию сделок с российской нефтью, если она была закуплена по цене выше установленного лимита.
Кроме того, документ содержит еще одно послабление: изначально предполагалось, что суда, которые будут перевозить российскую нефть, закупленную по цене выше потолка, больше не смогут получать услуги европейских компаний в сфере транспортировки нефти независимо от ее происхождения. Теперь, если судно «специально» нарушило установленные ограничения, оно не сможет получать такие услуги в течение 90 дней после отгрузки «нелегальной» российской нефти. ЕС также намерен ввести 90-дневный переходной период в случае изменения ценового потолка в будущем.
Идея введения потолка цен заключается в том, чтобы усилить санкционное давление на Россию, ограничив ее доходы от продажи нефти, но при этом сохранив ее поступление на мировые рынки, чтобы не создать дефицит, который спровоцирует рост цен. Потолок, по сведениям западных СМИ, может быть установлен на уровне $60-70 за баррель.
Такая идея подвергалась критике как в России, так и за ее пределами. В частности, экс-министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что эта идея «не только неосуществима, но и самая нелепая», которую он когда-либо слышал.
21 ноября вице-премьер Александр Нова заявил, что Hоссия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок. Новак также предупредил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Он также назвал ценовой потолок «актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка».
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».