Россия возобновила поставки нефти в Египет, ОАЭ и на Кубу

По данным Argus, за девять месяцев 2022 г. российские компании поставили в Шри-Ланку, Египет и ОАЭ по 200 000 т нефти, а также 500 000 т на Кубу. В начале ноября еще один танкер поставил 95 500 т российской нефти в ОАЭ, сообщило Bloomberg 14 ноября со ссылкой на данные отслеживания судов.