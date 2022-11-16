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Россия возобновила поставки нефти в Египет, ОАЭ и на Кубу

Цена на Urals с дисконтом привлекательна для новых покупателей
Дарья Савенкова
Российские компании стали перенаправлять поставки нефти из Евросоюза (ЕС) на восток после начала СВО на Украине и введения антироссийских санкций / Reuters

Российские нефтекомпании на фоне сокращения поставок в Европу в 2022 г. вернулись на рынки, с которых ушли несколько лет назад, следует из отчета Argus от 10 ноября. Небольшие партии Urals в январе – сентябре 2022 г. были поставлены в Египет, ОАЭ, на Кубу и Шри-Ланку.

По данным Argus, за девять месяцев 2022 г. российские компании поставили в Шри-Ланку, Египет и ОАЭ по 200 000 т нефти, а также 500 000 т на Кубу. В начале ноября еще один танкер поставил 95 500 т российской нефти в ОАЭ, сообщило Bloomberg 14 ноября со ссылкой на данные отслеживания судов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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