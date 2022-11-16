Россия возобновила поставки нефти в Египет, ОАЭ и на Кубу

Россия возобновила поставки нефти в Египет, ОАЭ и на КубуЦена на Urals с дисконтом привлекательна для новых покупателей
Российские нефтекомпании на фоне сокращения поставок в Европу в 2022 г. вернулись на рынки, с которых ушли несколько лет назад, следует из отчета Argus от 10 ноября. Небольшие партии Urals в январе – сентябре 2022 г. были поставлены в Египет, ОАЭ, на Кубу и Шри-Ланку.
По данным Argus, за девять месяцев 2022 г. российские компании поставили в Шри-Ланку, Египет и ОАЭ по 200 000 т нефти, а также 500 000 т на Кубу. В начале ноября еще один танкер поставил 95 500 т российской нефти в ОАЭ, сообщило Bloomberg 14 ноября со ссылкой на данные отслеживания судов.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам