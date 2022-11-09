Глава МЭА призвал ОПЕК+ отказаться от сокращения добычи нефти

«Нельзя сказать, что сокращение добычи на 2 млн барр./сутки было полезным, потому что оно вызывает рост инфляции и ослабляет экономику, особенно в развивающихся странах», – пояснил Бироль. Он назвал снижение квоты ОПЕК+ «неожиданным». Глава МЭА отметил, что страны картеля и раньше хотели видеть более высокие цены на нефть, но вели себя «более ответственно» из-за угрозы рецессии в мировой экономике. «На этот раз все было наоборот. Возможно, настало время, чтобы переосмыслить решение сократить добычу на 2 млн барр./сутки», – резюмировал он.