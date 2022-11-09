Глава МЭА призвал ОПЕК+ отказаться от сокращения добычи нефти

Глава МЭА призвал ОПЕК+ отказаться от сокращения добычи нефтиКонфликт между агентством и нефтедобывающими странами длится с весны
Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 9 ноября призвал страны ОПЕК+ пересмотреть решение о сокращении квоты на добычу нефти. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.
«Нельзя сказать, что сокращение добычи на 2 млн барр./сутки было полезным, потому что оно вызывает рост инфляции и ослабляет экономику, особенно в развивающихся странах», – пояснил Бироль. Он назвал снижение квоты ОПЕК+ «неожиданным». Глава МЭА отметил, что страны картеля и раньше хотели видеть более высокие цены на нефть, но вели себя «более ответственно» из-за угрозы рецессии в мировой экономике. «На этот раз все было наоборот. Возможно, настало время, чтобы переосмыслить решение сократить добычу на 2 млн барр./сутки», – резюмировал он.
Страны, присоединившиеся к соглашению ОПЕК+ (в том числе Россия), решили снизить свою квоту на добычу нефти на ноябрь - декабрь 2022 г. на министерской встрече 5 октября. В сообщении по итогам встречи пояснялось, что это необходимо сделать из-за «неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка». Сокращение квоты на 2 млн барр./сутки стало вторым и самым сильным после заключения текущей сделки ОПЕК+ в апреле 2020 г. Изначально нефтедобывающие страны договорились о снижении ежесуточной добычи на 9,7 млн барр., затем последовательно повышая этот порог в течение 2020-2022 гг.
В сентябре этого года страны ОПЕК+ сократили квоту на добычу на октябрь на 100 000 барр./сутки. 5 октября этого года сделка ОПЕК+ была продлена до 2024 г.
В октябрьском докладе МЭА ожидало более сдержанного снижения добычи: на 1 млн барр./сутки. В документе пояснялось, что сейчас большинство членов альянса не успевают выбирать уже назначенные квоты. В сентябре добыча стран, участвующих в сделке ОПЕК+, была на 3,1 млн барр./сутки ниже планового уровня, отмечалось в докладе. Тогда агентство заявило, что сокращение поставок нефти ОПЕК+ «увеличивает риски энергетической безопасности во всем мире».
Конфликт между ОПЕК+ и МЭА возник еще весной 2022 г. В конце марта технический комитет ОПЕК+ отказался использовать статистику МЭА для оценки объемов добычи нефти и заменил их данными аналитиков Rystad Energy и Wood Mackenzie. В ОПЕК+ заявили, что МЭА занижает данные о добыче, чтобы добиться «роста предложения со стороны экспортеров нефти». Например, в феврале, по данным МЭА, страны ОПЕК+ добывали 24,128 млн барр./сутки. Пересчет на основе данных Rystad и Mackenzie дал повышение суточной добычи на 38 000 барр. до 24,166 млн барр.
ОПЕК+ снизила квоту на добычу нефти вопреки призывам стран G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) нарастить добычу. G7 заявила об этом 2 сентября, когда министры стран объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. К инициативе G7 присоединились страны ЕС. Потолок цен будет введен одновременно с вступлением в силу эмбарго ЕС на поставки топлива из России: 5 декабря – в отношении нефти и 5 февраля 2023 г. – на нефтепродукты.
Следующая встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 4 декабря 2022 г. После этого министерский мониторинговый комитет пройдет через два месяца, а встреча министров — через полгода (до сих пор они проходили ежемесячно).
Аналитики сомневаются, что ОПЕК+ изменит свое решение по снижению добычи на встрече в декабре. По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, решение ОПЕК+ сократить квоту на добычу нефти «выглядит обоснованным» на фоне переориентации российской нефти в Азию и продажи беспрецедентных объемов из стратегических запасов развитых стран. Аналитик пояснил, что эти факторы сдерживали рост цен на нефть последние полгода.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов добавил, что действия ОПЕК+ уже повлияли на нефтяной рынок: если 26 сентября цена Brent на бирже ICE падала до $82,9/барр., то 9 ноября она составляла $94,4/барр.