США не ожидали от Саудовской Аравии решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

США не ожидали от Саудовской Аравии решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычиАмериканские чиновники винят саудовцев в нарушении секретного соглашения о ее наращивании
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 25 октября, что США пока не выработали мер по обещанному пересмотру своих отношений с Саудовской Аравией из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+. Жан-Пьер подчеркнула, что, переосмысливая отношения США и Саудовской Аравии, президент Джо Байден будет «мыслить стратегически», а также советоваться с конгрессом, союзниками и непосредственно с саудовскими властями. Накануне The New York Times (NYT) опубликовала основанное на беседах с чиновниками администрации Байдена расследование о том, как Саудовская Аравия будто бы не сдержала данное весной США тайное обещание увеличить добычу нефти.
5 октября страны – участницы сделки ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, договорились о самом резком с 2020 г. сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки. Журналисты NYT утверждают, что это стало нарушением секретных договоренностей между США и Саудовской Аравией о планируемом увеличении добычи. О параметрах этой тайной сделки США и Саудовская Аравия начали договариваться еще весной, и в мае она якобы уже была согласована. Договоренность предшествовала визиту президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в середине июля, который вызвал недовольство у многих конгрессменов от демократической партии, напомнивших о нарушениях прав человека в королевстве.