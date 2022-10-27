США не ожидали от Саудовской Аравии решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

5 октября страны – участницы сделки ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, договорились о самом резком с 2020 г. сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки. Журналисты NYT утверждают, что это стало нарушением секретных договоренностей между США и Саудовской Аравией о планируемом увеличении добычи. О параметрах этой тайной сделки США и Саудовская Аравия начали договариваться еще весной, и в мае она якобы уже была согласована. Договоренность предшествовала визиту президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в середине июля, который вызвал недовольство у многих конгрессменов от демократической партии, напомнивших о нарушениях прав человека в королевстве.