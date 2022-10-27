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США не ожидали от Саудовской Аравии решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Американские чиновники винят саудовцев в нарушении секретного соглашения о ее наращивании
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Согласившись на снижение добычи нефти, Саудовская Аравия отказалась помогать администрации Байдена накануне выборов в конгресс / Musleh ALKHTHAMI / Saudi Aramco / AFP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 25 октября, что США пока не выработали мер по обещанному пересмотру своих отношений с Саудовской Аравией из-за сокращения добычи нефти ОПЕК+. Жан-Пьер подчеркнула, что, переосмысливая отношения США и Саудовской Аравии, президент Джо Байден будет «мыслить стратегически», а также советоваться с конгрессом, союзниками и непосредственно с саудовскими властями. Накануне The New York Times (NYT) опубликовала основанное на беседах с чиновниками администрации Байдена расследование о том, как Саудовская Аравия будто бы не сдержала данное весной США тайное обещание увеличить добычу нефти.

5 октября страны – участницы сделки ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, договорились о самом резком с 2020 г. сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки. Журналисты NYT утверждают, что это стало нарушением секретных договоренностей между США и Саудовской Аравией о планируемом увеличении добычи. О параметрах этой тайной сделки США и Саудовская Аравия начали договариваться еще весной, и в мае она якобы уже была согласована. Договоренность предшествовала визиту президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в середине июля, который вызвал недовольство у многих конгрессменов от демократической партии, напомнивших о нарушениях прав человека в королевстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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