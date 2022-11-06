FT: производители нефти в США заработали более $200 млрд с начала спецоперации на Украине
Американские производители нефти заработали более $200 млрд с начала специальной военной операции России на Украине, сообщает The Financial Times. Автор статьи отмечает, что они наживаются на периоде геополитических событий, которые потрясли мировой рынок энергоносителей и привели к резкому росту цен.
Согласно аналитическому отчету американского агентства S&P Global Commodity Insights, совокупная чистая прибыль нефтегазовых компаний, работающих в США, составила $200,24 млрд во II и III кварталах года.
«Эта цифра <...> знаменует собой самые прибыльные шесть месяцев в отрасли за всю историю наблюдений и ставит курс на беспрецедентный год», — говорится в статье. Исполнительный директор по разведке и анализу акций в S&P Хассан Элтори отметил, что к концу года операционный денежный поток в отрасли, вероятно, будет рекордным.
По оценкам инвестиционного банка Raymond James, капитальные расходы 50 крупнейших мировых производителей отрасли в этом году составят около $300 млрд, что примерно вдвое меньше, чем в 2013 г., когда цены были на сопоставимом уровне.
«За последние пять лет отрасль перешла от принципа «бури, детка, бури» к тому, чего на самом деле хотят акционеры, то есть к возврату капитала, — сказал аналитик Raymond James Павел Молчанов. — Дивиденды и выкуп акций никогда не были такими прибыльными, как сейчас».
Отвечая на вопрос о перспективе введения налога на сверхприбыль, исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс, у которого был самый прибыльный квартал за всю историю, сказал, что высокие дивиденды его компании следует рассматривать как способ «возврата части прибыли непосредственно американскому народу».
5 октября страны — участницы соглашения ОПЕК+ сообщили, что снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».
26 октября The New York Times сообщила о том, что администрация президента США Джо Байдена заключила «секретную сделку» с политическим руководством Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти, однако Эр-Рияд решил нарушить ее условия.