FT: производители нефти в США заработали более $200 млрд с начала спецоперации на Украине

«За последние пять лет отрасль перешла от принципа «бури, детка, бури» к тому, чего на самом деле хотят акционеры, то есть к возврату капитала, — сказал аналитик Raymond James Павел Молчанов. — Дивиденды и выкуп акций никогда не были такими прибыльными, как сейчас».