Газета
Бизнес

FT: производители нефти в США заработали более $200 млрд с начала спецоперации на Украине

Ведомости

Американские производители нефти заработали более $200 млрд с начала специальной военной операции России на Украине, сообщает The Financial Times. Автор статьи отмечает, что они наживаются на периоде геополитических событий, которые потрясли мировой рынок энергоносителей и привели к резкому росту цен.

Согласно аналитическому отчету американского агентства S&P Global Commodity Insights, совокупная чистая прибыль нефтегазовых компаний, работающих в США, составила $200,24 млрд во II и III кварталах года.

«Эта цифра <...> знаменует собой самые прибыльные шесть месяцев в отрасли за всю историю наблюдений и ставит курс на беспрецедентный год», — говорится в статье. Исполнительный директор по разведке и анализу акций в S&P Хассан Элтори отметил, что к концу года операционный денежный поток в отрасли, вероятно, будет рекордным.

Ранее по теме: США не намерены ограничивать цену на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября

По оценкам инвестиционного банка Raymond James, капитальные расходы 50 крупнейших мировых производителей отрасли в этом году составят около $300 млрд, что примерно вдвое меньше, чем в 2013 г., когда цены были на сопоставимом уровне.

«За последние пять лет отрасль перешла от принципа «бури, детка, бури» к тому, чего на самом деле хотят акционеры, то есть к возврату капитала, — сказал аналитик Raymond James Павел Молчанов. — Дивиденды и выкуп акций никогда не были такими прибыльными, как сейчас».

Отвечая на вопрос о перспективе введения налога на сверхприбыль, исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс, у которого был самый прибыльный квартал за всю историю, сказал, что высокие дивиденды его компании следует рассматривать как способ «возврата части прибыли непосредственно американскому народу».

5 октября страны — участницы соглашения ОПЕК+ сообщили, что снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

26 октября The New York Times сообщила о том, что администрация президента США Джо Байдена заключила «секретную сделку» с политическим руководством Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти, однако Эр-Рияд решил нарушить ее условия.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных