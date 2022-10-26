Газета
Политика

NYT узнала о сорванной Эр-Риядом «секретной сделке» с Вашингтоном

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена заключила «секретную сделку» с политическим руководством Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти, однако Эр-Рияд решил нарушить ее условия, пишет The New York Times.

По информации издания, сделка состояла из двух частей. Первая подразумевала перенос сентябрьского увеличения квоты нефтедобычи на июль и август, а вторая – дальнейшее увеличение добычи на 200 000 б/с в течение каждого месяца с сентября по декабрь этого года. В начале июня Эр-Рияд выполнил первую часть соглашения, сразу после чего Белый дом анонсировал поездку Байдена в Саудовскую Аравию.

Вторую же часть сделки Саудовская Аравия не выполнила, а наоборот, считают в администрации Байдена, вместе с Россией подтолкнула страны ОПЕК+ резко сократить на 2 млн б/с квоты на добычу нефти.

«После того, как саудовские лидеры настояли на сокращении добычи нефти, несмотря на визит президента Байдена, американские официальные лица остались в ярости из-за того, что их обманули... То, что произошло за последние полгода, — это история... принятия желаемого за действительное, пропущенных сигналов и указания пальцем на невыполненные обещания», – описывает произошедшее издание.

Разрыв этой сделки является ярким примером стремления наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана избавиться от давней зависимости страны от США, считает NYT. В правительстве Саудовской Аравии назвали информацию анонимных источников газеты «полностью ложной».

5 октября страны – участницы соглашения ОПЕК+ сообщили, что снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Источник Bloomberg также сообщил, что решение ОПЕК+ подорвало планы США по ограничению цен на нефть, закупаемую у России.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: США выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из резерва для снижения цен на бензин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных