NYT узнала о сорванной Эр-Риядом «секретной сделке» с Вашингтоном

По информации издания, сделка состояла из двух частей. Первая подразумевала перенос сентябрьского увеличения квоты нефтедобычи на июль и август, а вторая – дальнейшее увеличение добычи на 200 000 б/с в течение каждого месяца с сентября по декабрь этого года. В начале июня Эр-Рияд выполнил первую часть соглашения, сразу после чего Белый дом анонсировал поездку Байдена в Саудовскую Аравию.