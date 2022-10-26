NYT узнала о сорванной Эр-Риядом «секретной сделке» с Вашингтоном
Администрация президента США Джо Байдена заключила «секретную сделку» с политическим руководством Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти, однако Эр-Рияд решил нарушить ее условия, пишет The New York Times.
По информации издания, сделка состояла из двух частей. Первая подразумевала перенос сентябрьского увеличения квоты нефтедобычи на июль и август, а вторая – дальнейшее увеличение добычи на 200 000 б/с в течение каждого месяца с сентября по декабрь этого года. В начале июня Эр-Рияд выполнил первую часть соглашения, сразу после чего Белый дом анонсировал поездку Байдена в Саудовскую Аравию.
Вторую же часть сделки Саудовская Аравия не выполнила, а наоборот, считают в администрации Байдена, вместе с Россией подтолкнула страны ОПЕК+ резко сократить на 2 млн б/с квоты на добычу нефти.
«После того, как саудовские лидеры настояли на сокращении добычи нефти, несмотря на визит президента Байдена, американские официальные лица остались в ярости из-за того, что их обманули... То, что произошло за последние полгода, — это история... принятия желаемого за действительное, пропущенных сигналов и указания пальцем на невыполненные обещания», – описывает произошедшее издание.
Разрыв этой сделки является ярким примером стремления наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана избавиться от давней зависимости страны от США, считает NYT. В правительстве Саудовской Аравии назвали информацию анонимных источников газеты «полностью ложной».
5 октября страны – участницы соглашения ОПЕК+ сообщили, что снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».
Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Источник Bloomberg также сообщил, что решение ОПЕК+ подорвало планы США по ограничению цен на нефть, закупаемую у России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.