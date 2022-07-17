Визит Байдена на Ближний Восток не привел к успеху

Визит Байдена на Ближний Восток не привел к успехуСаудовская Аравия не намерена решать энергетические проблемы США за счет ОПЕК+
По итогам состоявшегося 13–16 июля визита в Израиль и Саудовскую Аравию президент США Джо Байден объявил, что Америка продолжит вести активную политику в регионе, сообщает агентство Reuters. Однако американскому лидеру не удалось создать общую для арабских стран и Израиля систему региональной безопасности для противостояния Ирану. Попытки Байдена убедить Саудовскую Аравию резко нарастить добычу нефти также не привели к успеху.
Как пишет Reuters, саудовские власти весьма холодно встретили предложение Вашингтона об общих с Израилем мерах безопасности. По словам источника в администрации Байдена, США надеются интегрировать оборонный потенциал стран региона в общую систему. Особую роль, добавил источник, в ней будет играть Израиль, который обладает передовым противоракетным вооружением. Тем не менее, поясняет Reuters, у ряда арабских стран до сих пор нет дипломатических отношений с Израилем, что помешает созданию подобной системы. Например, в Эр-Рияде заявили, что не знают о каких-либо переговорах по созданию арабо-израильского оборонительного альянса. Кроме того, организация антииранского блока осложняется присутствием в регионе дружественных Тегерану государств – Ливана, Йемена и Ирака, замечает Reuters.
Учитывая высокие цены на топливо в США, которые стали одной из причин рекордной за 40 лет инфляции, вопрос об увеличении добычи нефти имел огромное внутриполитическое значение для Байдена, отмечает Reuters. По заявлениям Вашингтона, на переговорах с саудитами Байдену удалось добиться некоторых успехов. «США приветствуют 50%-ное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», – сообщается в пресс-релизе Белого дома от 15 июля.
То, что Белый дом пытается подать как успех, на самом деле свидетельствует о провале визита Байдена на Ближний Восток, говорит замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Ни о каком значительном увеличении добычи нефти речи не идет. Эр-Рияд 16 июля заявлял, что может поднять производство до 13 млн барр. в сутки, но только к 2027 г. Таким образом, добавляет эксперт, никак не получится заместить поставки из России, которые на момент их прекращения составляли 4,5 млн барр. в сутки. У саудитов к 2027 г. получится поставлять лишь на 2,5 млн барр. в сутки больше в сравнении с текущим уровнем. Реально же страны ОПЕК+ увеличат в июле – августе добычу примерно на 60 000 барр. в сутки дополнительно в сравнении с предыдущим планом в 120 000–125 000 барр. в сутки, это и означает «рост на 50%» в пресс-релизе Белого дома. По словам Фролова, цифры свидетельствуют о том, что ближневосточные государства не намерены идти Западу навстречу и помогать ему решать энергетические проблемы. Эксперт также напомнил, что визит президента обычно лишь закрепляет уже заключенные договоренности. При этом ранние переговоры США и Эр-Рияда по увеличению добычи нефти окончились неудачей, так что визит Байдена лишь подтвердил этот тренд.
Шансы того, что Саудовская Аравия пойдет на поводу у США и нарушит ранние договоренности по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, невелики, продолжает Фролов. Такой шаг приведет к ценовой войне и обвалу цен. Подобный исход вовсе невыгоден саудовским властям, поэтому добыча нефти может быть увеличена только за счет каких-то особых рычагов давления США на Эр-Рияд, добавляет эксперт.
На встрече с саудитами Байден в очередной раз поднял тему убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, критически отзывавшегося о наследном принце королевства Мухаммеде бин Салмане. В 2018 г. Хашкаджи был убит в здании саудовского генконсульства в Стамбуле. США и Турция возложили ответственность за убийство на Эр-Рияд, а американская разведка обвинила в нем лично наследного принца. Во время своей президентской кампании в 2020 г. Байден обещал наказать саудитов, превратив их в «страну-изгоя». Во время своего визита американский лидер провел переговоры с наследным принцем. На них он назвал бин Салмана ответственным за убийство Хашкаджи, после чего заявил журналистам: «Я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас». Байден также отметил, что не жалеет о своих ранних угрозах наказать Саудовскую Аравию за убийство Хашкаджи. При этом саудовские власти делают вид, что Байден не говорил ничего подобного. Министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр сообщил Fox News, что Байден не обвинял принца в организации убийства. «Я не слышал этой конкретной фразы», – пояснил аль-Джубейр и отметил, что на встрече президент говорил о приверженности Вашингтона защите прав человека.
Стратегически американское влияние на Ближнем Востоке будет постепенно уменьшаться, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, называть визит Байдена провальным нельзя, но основных проблем в отношениях Вашингтона и арабского мира он точно не решил. Монархии Персидского залива все еще сомневаются, что США считают Ближний Восток приоритетом в области безопасности. При этом сближение Саудовской Аравии и Израиля все же продолжается, несмотря на провал переговоров о региональном оборонительном блоке. Косвенно сплочению арабских государств и Израиля на антииранской повестке мешают сами США. Кортунов напоминает, что Байден вел с Ираном переговоры по возвращению к ядерной сделке, что подрывает доверие Тель-Авива и арабских монархий к американской политике в регионе. Саудиты, как и другие ключевые игроки на Ближнем Востоке, будут продолжать балансировать между Китаем, Россией и США. Их примеру последуют и другие арабские государства. В чем-то, отмечает эксперт, они будут идти на поводу у США, однако и Вашингтон не сможет всегда продавливать свои интересы. Одним из примеров попыток такого продавливания являются консультации США и ОАЭ по введению санкций против россиян, говорит Кортунов. Эмираты заняли нейтральную позицию в отношении событий на Украине и не присоединились к антироссийским ограничениям.-