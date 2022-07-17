Визит Байдена на Ближний Восток не привел к успеху

То, что Белый дом пытается подать как успех, на самом деле свидетельствует о провале визита Байдена на Ближний Восток, говорит замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Ни о каком значительном увеличении добычи нефти речи не идет. Эр-Рияд 16 июля заявлял, что может поднять производство до 13 млн барр. в сутки, но только к 2027 г. Таким образом, добавляет эксперт, никак не получится заместить поставки из России, которые на момент их прекращения составляли 4,5 млн барр. в сутки. У саудитов к 2027 г. получится поставлять лишь на 2,5 млн барр. в сутки больше в сравнении с текущим уровнем. Реально же страны ОПЕК+ увеличат в июле – августе добычу примерно на 60 000 барр. в сутки дополнительно в сравнении с предыдущим планом в 120 000–125 000 барр. в сутки, это и означает «рост на 50%» в пресс-релизе Белого дома. По словам Фролова, цифры свидетельствуют о том, что ближневосточные государства не намерены идти Западу навстречу и помогать ему решать энергетические проблемы. Эксперт также напомнил, что визит президента обычно лишь закрепляет уже заключенные договоренности. При этом ранние переговоры США и Эр-Рияда по увеличению добычи нефти окончились неудачей, так что визит Байдена лишь подтвердил этот тренд.