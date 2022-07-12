Позиции Трампа в республиканской партии ослабли

Позиции Трампа в республиканской партии ослаблиРеспубликанцы смогут обойтись в 2024 году и без экс-президента
Половина республиканцев не хочет, чтобы бывший глава государства Дональд Трамп представлял партию на выборах 2024 г. Такие результаты показал опрос, проведенный американской газетой The New York Times (NYT) вместе с Сиенским колледжем. Согласно данным опроса, за Трампа проголосовали бы 49% республиканцев. Ближайшим конкурентом Трампа стал губернатор Флориды Рон Десантис: на выборах его хотят поддержать 25% респондентов. Менее 10% республиканского электората отдали свой голос в пользу других кандидатов, таких как сенатор от Техаса Тед Круз, бывший вице-президент Майк Пенс или экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Наименьшей симпатией (2%) среди опрошенных пользуется бывший госсекретарь в правительстве Трампа Майк Помпео.
Популярность Трампа постепенно падает. По данным агрегатора опросов RCP, 22 апреля рейтинг одобрения был 45,3%, а 11 июля – 42,4%. Схожую динамику демонстрируют данные социологической компании FiveThirtyEight: в конце апреля Трампа одобряли 45,7%, а 11 июля – 39,7%.