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Позиции Трампа в республиканской партии ослабли

Республиканцы смогут обойтись в 2024 году и без экс-президента
Глеб Мишутин
Положение Трампа сейчас достаточно сложное / CHANDAN KHANNA / AFP

Половина республиканцев не хочет, чтобы бывший глава государства Дональд Трамп представлял партию на выборах 2024 г. Такие результаты показал опрос, проведенный американской газетой The New York Times (NYT) вместе с Сиенским колледжем. Согласно данным опроса, за Трампа проголосовали бы 49% республиканцев. Ближайшим конкурентом Трампа стал губернатор Флориды Рон Десантис: на выборах его хотят поддержать 25% респондентов. Менее 10% республиканского электората отдали свой голос в пользу других кандидатов, таких как сенатор от Техаса Тед Круз, бывший вице-президент Майк Пенс или экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Наименьшей симпатией (2%) среди опрошенных пользуется бывший госсекретарь в правительстве Трампа Майк Помпео.

Популярность Трампа постепенно падает. По данным агрегатора опросов RCP, 22 апреля рейтинг одобрения был 45,3%, а 11 июля – 42,4%. Схожую динамику демонстрируют данные социологической компании FiveThirtyEight: в конце апреля Трампа одобряли 45,7%, а 11 июля – 39,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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