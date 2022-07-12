Позиции Трампа в республиканской партии ослабли

Половина республиканцев не хочет, чтобы бывший глава государства Дональд Трамп представлял партию на выборах 2024 г. Такие результаты показал опрос, проведенный американской газетой The New York Times (NYT) вместе с Сиенским колледжем. Согласно данным опроса, за Трампа проголосовали бы 49% республиканцев. Ближайшим конкурентом Трампа стал губернатор Флориды Рон Десантис: на выборах его хотят поддержать 25% респондентов. Менее 10% республиканского электората отдали свой голос в пользу других кандидатов, таких как сенатор от Техаса Тед Круз, бывший вице-президент Майк Пенс или экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Наименьшей симпатией (2%) среди опрошенных пользуется бывший госсекретарь в правительстве Трампа Майк Помпео.