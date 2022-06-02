ОПЕК+ форсирует наращивание добычи нефти

Как писали «Ведомости», ЕС на внеплановом саммите в Брюсселе 31 мая согласовал введение частичного эмбарго на поставки российской нефти. В течение ближайших шести месяцев вступит в силу полный запрет на импорт российской нефти, поставляемой по морю, но РФ сможет поставлять ее по нефтепроводу «Дружба». В 2021 г. РФ поставляла в Европу порядка 720 000 б/с по трубопроводам и около 1,57 млн б/с – танкерами. Наиболее сильно в процентном отношении от поставок нефти из нашей страны зависели Словакия, получившая из России в прошлом году 5,3 млн т, или 96% импорта, а также Финляндия (6,3 млн т, 70%) и Венгрия (3,4 млн т, 57%).