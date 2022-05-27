Азия впервые опередила Европу по объему поставок российской нефти

Азия впервые опередила Европу по объему поставок российской нефтиНо у США нет рычагов, чтобы заставить Китай и Индию отказаться от закупок
Россия в апреле 2022 г. впервые поставила на азиатский рынок нефти больше, чем в Европу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Причем в Китай и Индию направляются «беспрецедентные объемы».
Агентство подчеркивает, что начавшаяся в апреле тенденция может усилиться в мае из-за дальнейшего нежелания западных стран приобретать энергоресурс у России. По данным Kpler, за последнюю неделю в Азию танкерами было поставлено порядка 74–79 млн баррелей (10–11 млн т) российской нефти – более чем в два раза больше, чем до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, начавшейся 24 февраля. До нее РФ экспортировала в среднем 27 млн баррелей (3,7 млн т) в неделю.
Из-за отказа США, Великобритании и ряда стран ЕС покупать российскую нефть РФ стала переориентировать поставки на азиатские рынки. В результате этого КНР и Индия стали покупать энергоресурс с дисконтом – в начале мая при биржевой цене Brent в $100/барр. Индия покупала Urals ниже $70. По данным биржи ICE, 27 мая июльский (ближайший) фьючерс Brent стоил $118/барр.
Западные страны стали строить планы по отказу от российской нефти сразу после начала СВО на Украине. При этом США и Великобритания официально ввели эмбарго, но на уровне ЕС этот вопрос только обсуждается. 4 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских нефти и очищенных нефтепродуктов должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 г. Но в Европе пока нет полного консенсуса по данному вопросу. Венгрия и Словакия в рамках обсуждения шестого пакета антироссийских санкций в мае заявляли о неготовности отказаться от поставок нефти и нефтепродуктов из РФ «даже до конца 2023 г.».
О необходимости переориентировать поставки российской нефти в Азию ранее говорил вице-премьер России Александр Новак. При этом частичная потеря объемов на европейском рынке уже сказывается на добыче в РФ. По прогнозам Новака, в 2022 г. она может снизиться до 480–500 млн т с 524 млн т в 2021 г.
В апреле Россия стала четвертым по величине поставщиком нефти в Индию, поднявшись сразу на пять позиций («Ведомости» писали об этом 18 мая). Если в марте экспорт российской нефти в эту страну составлял всего 66 000 баррелей в сутки (б/с), то в апреле он увеличился до 277 000 б/с. По предварительным прогнозам Refinitiv, в мае Россия может нарастить поставки в Индию до 487 500 б/с. При этом Индия отказывается от нефти из США и стран Африки.
При необходимости США могу ввести санкции против индийских компаний, покупающих у России нефть, однако такой шаг будет противоречить стратегическим интересам Вашингтона в регионе, сказал «Ведомостям» научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО Алексей Куприянов.
По его словам, США нуждаются в Индии в качестве стратегического союзника по сдерживанию Китая. «Поэтому обострение отношений с Нью-Дели сейчас не в интересах Вашингтона, чем Индия активно пользуется, извлекая выгоду из возможности покупать российскую нефть с существенной скидкой», – отметил эксперт.
По данным ФТС, по итогам 2021 г. РФ в общей сложности экспортировала около 230 млн т (1,675 млрд барр.) нефти. При этом около 47% от этого объема приходилось на Европу и 40% – на Азию. Таким образом, в случае официального введения Евросоюзом нефтяного эмбарго России потребуется перенаправить на азиатский рынок порядка 92 млн т нефти в год.
Но сделать это будет непросто из-за разрушения логистических цепочек, отмечает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. При этом он подчеркнул, что ЕС сейчас нуждается в российской нефти, поэтому «введение общеевропейского эмбарго в ближайшее время маловероятно». «В среднесрочной перспективе Россия сможет перенаправить экспорт нефти в Азию, спрос для этих объемов на азиатских рынках найдется», – полагает аналитик.
В свою очередь Симонов отмечает, что поставки российской нефти в Азию идут с дисконтом, доходящим до $40. «Это выгодно китайским НПЗ, так как Пекин постепенно выходит на прямые закупки нефти у России, минуя трейдинговые компании. В Индию же сейчас российская нефть попадает через трейдеров, и именно они на этом направлении зарабатывают за счет больших скидок на Urals», – добавил он. В 2022 г. средняя цена Urals составит $80/барр. против $69 в 2021 г., прогнозирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
Если Индия воспользуется ситуацией и добьется еще более значительного дисконта, по словам эксперта, она и сама сможет осуществлять «прямой реэкспорт российской нефти в западные страны». Для этого достаточно будет смешивать Urals с другими сортами, как ранее это уже делала Shell, поскольку такой бленд не признается российским, если нефти из РФ менее 50%, резюмирует Миронюк.