Азия впервые опередила Европу по объему поставок российской нефти

Западные страны стали строить планы по отказу от российской нефти сразу после начала СВО на Украине. При этом США и Великобритания официально ввели эмбарго, но на уровне ЕС этот вопрос только обсуждается. 4 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских нефти и очищенных нефтепродуктов должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 г. Но в Европе пока нет полного консенсуса по данному вопросу. Венгрия и Словакия в рамках обсуждения шестого пакета антироссийских санкций в мае заявляли о неготовности отказаться от поставок нефти и нефтепродуктов из РФ «даже до конца 2023 г.».