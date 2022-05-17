Россия вытесняет США и Африку с нефтяного рынка Индии

Россия стала четвертым по величине поставщиком нефти в Индию, поднявшись в апреле сразу на пять позиций, сообщило 17 мая агентство Reuters. Если в марте экспорт российской нефти в Индию составлял всего 66 000 барр./сутки, то в апреле он увеличился сразу в 4 раза до 277 000 барр./сутки. По предварительным прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, в мае Россия может нарастить поставки в Индию до 487 500 барр./сутки.