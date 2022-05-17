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Россия вытесняет США и Африку с нефтяного рынка Индии

Куда еще могут вырасти поставки нашей нефти в ближайшее время
Николай Николаев Глеб Мишутин
Причиной заинтересованности Нью-Дели в российской нефти является ее низкая стоимость из-за значительного дисконта / Arun SANKAR / AFP

Россия стала четвертым по величине поставщиком нефти в Индию, поднявшись в апреле сразу на пять позиций, сообщило 17 мая агентство Reuters. Если в марте экспорт российской нефти в Индию составлял всего 66 000 барр./сутки, то в апреле он увеличился сразу в 4 раза до 277 000 барр./сутки. По предварительным прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, в мае Россия может нарастить поставки в Индию до 487 500 барр./сутки.

В результате доля России в закупках Индии – третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире – достигла рекордных 6%. Для сравнения: по данным ФТС, в 2021 г. российские поставки составили всего 0,8% от индийского нефтяного импорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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