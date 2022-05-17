Россия вытесняет США и Африку с нефтяного рынка Индии

Россия вытесняет США и Африку с нефтяного рынка ИндииКуда еще могут вырасти поставки нашей нефти в ближайшее время
Россия стала четвертым по величине поставщиком нефти в Индию, поднявшись в апреле сразу на пять позиций, сообщило 17 мая агентство Reuters. Если в марте экспорт российской нефти в Индию составлял всего 66 000 барр./сутки, то в апреле он увеличился сразу в 4 раза до 277 000 барр./сутки. По предварительным прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, в мае Россия может нарастить поставки в Индию до 487 500 барр./сутки.
В результате доля России в закупках Индии – третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире – достигла рекордных 6%. Для сравнения: по данным ФТС, в 2021 г. российские поставки составили всего 0,8% от индийского нефтяного импорта.
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