Страны ОПЕК+ решили сохранить текущий план увеличения добычи нефти
Страны ОПЕК+ в июне продолжат плановое увеличение добычи нефти на 432 000 баррелей в сутки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление альянса.
Таким образом, страны подтвердили план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденные на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в альянс.
Ранее увеличить добычу странам - участникам ОПЕК+ рекомендовал министерский мониторинговый комитет организации.
В мае 2020 г. организация сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть в связи с коронавирусом, с августа 2021 г. ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу нефти на 400 000 баррелей в сутки.