Страны ОПЕК+ решили сохранить текущий план увеличения добычи нефти

В мае 2020 г. организация сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть в связи с коронавирусом, с августа 2021 г. ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу нефти на 400 000 баррелей в сутки.