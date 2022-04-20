Как США испортили отношения с Саудовской Аравией

Разногласия между США и Саудовской Аравией, усиливавшиеся с 2019 г. после убийства осенью 2018 г. журналиста The Washington Post Джамала Хашкаджи сотрудниками саудовских спецслужб, достигли критической точки с началом Россией боевых действий на Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники. Фактически управляющий страной наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд хочет официального признания президентом Джо Байденом его притязаний на высшую власть в королевстве, изменения позиции США по гражданскому конфликту в Йемене, где против проиранских повстанцев-хуситов воюет просаудовская коалиция, и разморозки связанных с этим поставок высокоточного оружия. Он также требует подтверждения гарантий безопасности перед лицом Ирана, содействия развитию саудовской гражданской ядерной программы и увеличения американских инвестиций в экономику.