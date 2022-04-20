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Как США испортили отношения с Саудовской Аравией

Этот разлад мешает американскому давлению на Россию
Илья Лакстыгал
Саудовские источники сообщают, что требования по форме признания со стороны США притязаний Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда (на фото) на верховную власть повысились / Kevin Lamarque / Reuters

Разногласия между США и Саудовской Аравией, усиливавшиеся с 2019 г. после убийства осенью 2018 г. журналиста The Washington Post Джамала Хашкаджи сотрудниками саудовских спецслужб, достигли критической точки с началом Россией боевых действий на Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники. Фактически управляющий страной наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд хочет официального признания президентом Джо Байденом его притязаний на высшую власть в королевстве, изменения позиции США по гражданскому конфликту в Йемене, где против проиранских повстанцев-хуситов воюет просаудовская коалиция, и разморозки связанных с этим поставок высокоточного оружия. Он также требует подтверждения гарантий безопасности перед лицом Ирана, содействия развитию саудовской гражданской ядерной программы и увеличения американских инвестиций в экономику.

Администрация Байдена еще до начала боевых действий на украинской территории безуспешно настаивала на увеличении Саудовской Аравией добычи нефти, чтобы обрушить цены на нефть и лишить Россию значительной части доходов. Вместе с тем американский президент столь же последовательно выступал против «уступок» Эр-Рияду по йеменскому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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