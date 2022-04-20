Как США испортили отношения с Саудовской Аравией

Как США испортили отношения с Саудовской АравиейЭтот разлад мешает американскому давлению на Россию
Разногласия между США и Саудовской Аравией, усиливавшиеся с 2019 г. после убийства осенью 2018 г. журналиста The Washington Post Джамала Хашкаджи сотрудниками саудовских спецслужб, достигли критической точки с началом Россией боевых действий на Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники. Фактически управляющий страной наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд хочет официального признания президентом Джо Байденом его притязаний на высшую власть в королевстве, изменения позиции США по гражданскому конфликту в Йемене, где против проиранских повстанцев-хуситов воюет просаудовская коалиция, и разморозки связанных с этим поставок высокоточного оружия. Он также требует подтверждения гарантий безопасности перед лицом Ирана, содействия развитию саудовской гражданской ядерной программы и увеличения американских инвестиций в экономику.
Администрация Байдена еще до начала боевых действий на украинской территории безуспешно настаивала на увеличении Саудовской Аравией добычи нефти, чтобы обрушить цены на нефть и лишить Россию значительной части доходов. Вместе с тем американский президент столь же последовательно выступал против «уступок» Эр-Рияду по йеменскому вопросу.