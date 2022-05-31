Нефть дорожает на фоне частичного эмбарго ЕС на поставки из России

Нефть дорожает на фоне частичного эмбарго ЕС на поставки из РоссииСтоимость барреля может достигнуть $200
Котировки мировых цен на нефть отреагировали ростом на новости о том, что Евросоюз (ЕС) смог согласовать условия эмбарго на поставки российской нефти. 31 мая июльский фьючерс на нефть марки Brent в моменте превышал $124/барр., что на $2,43 (или почти на 2%) выше закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса американской WTI к 19.30 достигла $117/барр. (+1,8% к предыдущей сессии).
Как писали «Ведомости», в ночь на 31 мая лидеры стран ЕС на внеплановом саммите в Брюсселе согласовали введение эмбарго на поставки российской нефти. Запрет коснется примерно двух третей от поставляемых в ЕС объемов, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. После нескольких дней дискуссий был принят компромиссный вариант запрета на импорт энергоносителя из РФ. Лидеры стран ЕС обсуждали эмбарго, которое вошло в шестой пакет антироссийских санкций, с апреля 2022 г. Основными противниками данного решения выступали Венгрия и Словакия.
4 мая председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила что в шестой пакет антироссийских санкций войдет «полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной». Но чиновница признавала, что пойти на этот шаг «будет непросто из–за сильной зависимости ряда членов ЕС от поставок из России».
Сейчас ключевыми потребителями российской нефти являются Нидерланды (37,4 млн т в 2021 г., по данным ФТС России), ФРГ (19,2 млн т) и Польша (11,2 млн т). Наиболее сильно в процентном отношении от поставок нефти из нашей страны зависели, в частности, Словакия, получившая из России в прошлом году 5,3 млн т, или 96% импорта, а также Финляндия (6,3 млн т, 70%) и Венгрия (3,4 млн т, 57%). По данным Bloomberg, в 2021 г. РФ поставляла в Европу порядка 720 000 баррелей в сутки (б/с) по трубопроводам и около 1,57 млн б/с – танкерами.
В итоге ЕС было принято компромиссное решение по эмбарго: в течение шести месяцев будет запрещен импорт российской нефти, поставляемой по морю, но отложены ограничения на импорт по ключевому для Венгрии нефтепроводу «Дружба» мощностью 720 000 б/с («Ведомости» писали об этом 29 мая). При этом Чехия и Болгария добились отсрочки вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти до середины 2023 г. и до конца 2024 г. соответственно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 мая положительно оценил решение ЕС об исключении его страны из планируемого эмбарго на поставки российской нефти. По словам Орбана, государства – члены ЕС, которые получают нефть по трубопроводам, «смогут продолжать управлять своими экономиками на прежних условиях» (цитата по «Интерфаксу»). При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер во вторник уточнил журналистам, что вводить газовое эмбарго против России в ЕС пока не планируется.
Соглашение Венгрии и ЕС по российской нефти демонстрирует, что был достигнут предел компромисса между Будапештом и Брюсселем, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Он уточнил, что сейчас руководству Евросоюза удалось убедить Венгрию, что она понесет меньший ущерб от следования санкциям по сравнению с издержками позиции их неприятия. О финансовых рычагах давления ЕС в виде прекращения финансирования из фондов, предназначенных для экономического восстановления после пандемии из-за якобы ущемления премьером Виктором Орбаном демократических норм и верховенства закона Брюссель уже заявлял, но в ход они пока не пущены», – пояснил он.
Офицеров-Бельский обращает внимание на то, что венгерское руководство «ведет себя исключительно прагматично», поэтому «наивно рассуждать о большой любви Будапешта к России». «При этом Венгрия далеко не одинока в своей позиции – сходного с ней мнения придерживаются как другие страны ЕС, так и экономические игроки. Все они не оглашали свою позицию, надеясь, что за них это сделает Будапешт», – добавляет эксперт.
Возможный ущерб для России от потери европейского рынка и больших дисконтов на нефть на других направлениях (достигает сегодня $20–30/барр.), по оценкам Bloomberg, может составить около $22 млрд.
В Альфа-банке называют подорожание нефти закономерным: цена Brent идет вверх вслед за возвращением санкционных рисков и возможным обострением дефицита на рынке. На фоне обсуждения нефтяного эмбарго ЕС нефть марки Brent, отражающая ситуацию на европейском рынке, на прошлой неделе «протестировала» уровень $120/барр., подтягивая за собой также котировки WTI, стоимость которых превысила психологический порог в $115/барр., отметил старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.
Блохин анонсирует повышение волатильности цен на нефтяном рынке после того, как было официально объявлено решение ЕС. По его прогнозам, в ближайшее время Brent, вероятно, достигнет пиковой цены в $125/барр. «на фоне спекуляций рынка». Но цена эталонной марки в среднесрочной перспективе вряд ли превысит уровень $130/барр., полагает он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов прогнозирует, что цены в диапазоне $115–120/барр. скорее всего, «останутся актуальными до конца II квартала». При этом он подчеркивает, что новости об эмбарго «находятся в инфополе уже несколько недель и ограничения ЕС не стали сюрпризом».
Ранее аналитики JPMorgan прогнозировали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до $185/барр.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков приводит более агрессивный сценарий роста цен. По его словам, ранее снижение глобального предложения нефти на 1% вело к подорожанию на 10–15%. «Если исходить из этого, то цены могут дойти и до $200/барр. При этом в условиях дефицита предложения и логистических ограничений рост может быть существенно более сильным, по крайней мере для Европы», – говорит он. С другой стороны, по словам аналитика, рост цен будет провоцировать снижение спроса, что в конечном счете уравновесит ситуацию и ограничит долгосрочный рост цен.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью немецкому изданию Spiegel во вторник заявил, что летом 2022 г. в Европе может возникнуть дефицит дизтоплива из-за сокращения импорта нефти и нефтепродуктов, который совпадет с ростом спроса во время курортного сезона. Он также считает, что властям Германии, возможно, придется ввести нормированное потребление газа зимой и ограничить скорость на автобанах, чтобы сократить потребление моторного топлива.