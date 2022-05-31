Нефть дорожает на фоне частичного эмбарго ЕС на поставки из России

Сейчас ключевыми потребителями российской нефти являются Нидерланды (37,4 млн т в 2021 г., по данным ФТС России), ФРГ (19,2 млн т) и Польша (11,2 млн т). Наиболее сильно в процентном отношении от поставок нефти из нашей страны зависели, в частности, Словакия, получившая из России в прошлом году 5,3 млн т, или 96% импорта, а также Финляндия (6,3 млн т, 70%) и Венгрия (3,4 млн т, 57%). По данным Bloomberg, в 2021 г. РФ поставляла в Европу порядка 720 000 баррелей в сутки (б/с) по трубопроводам и около 1,57 млн б/с – танкерами.