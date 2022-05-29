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ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из России

Эмбарго на нефть не согласовано и в «облегченном» варианте
Николай Николаев
ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из России / Виталий Тимкив / РИА Новости

29 мая ЕС так и не смог согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщили вечером воскресенья информагентства со ссылками на источники в Брюсселе, компромисса найти не удалось. «Предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», – указал источник ТАСС. Еще сохраняется много технических сложностей и вопросов по графику отказа, сообщило «РИА Новости».

Сейчас речь идет об облегченном варианте эмбарго. ЕC согласовывает запрет импорта российской нефти, поставляемой по морю, и готов отложить ограничения на импорт по ключевому для Венгрии нефтепроводу «Дружба», чтобы удовлетворить возражения Будапешта и договориться по шестому пакету антироссийских санкций, пишет агентство Bloomberg. По информации источников агентства, страны ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морским путем через шесть месяцев, а нефтепродуктов – через восемь месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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