ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из России

29 мая ЕС так и не смог согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщили вечером воскресенья информагентства со ссылками на источники в Брюсселе, компромисса найти не удалось. «Предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», – указал источник ТАСС. Еще сохраняется много технических сложностей и вопросов по графику отказа, сообщило «РИА Новости».