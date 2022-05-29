ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из России

ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из РоссииЭмбарго на нефть не согласовано и в «облегченном» варианте
29 мая ЕС так и не смог согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщили вечером воскресенья информагентства со ссылками на источники в Брюсселе, компромисса найти не удалось. «Предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник», – указал источник ТАСС. Еще сохраняется много технических сложностей и вопросов по графику отказа, сообщило «РИА Новости».
Сейчас речь идет об облегченном варианте эмбарго. ЕC согласовывает запрет импорта российской нефти, поставляемой по морю, и готов отложить ограничения на импорт по ключевому для Венгрии нефтепроводу «Дружба», чтобы удовлетворить возражения Будапешта и договориться по шестому пакету антироссийских санкций, пишет агентство Bloomberg. По информации источников агентства, страны ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морским путем через шесть месяцев, а нефтепродуктов – через восемь месяцев.