Правительству предложили задействовать новые меры поддержки нефтяников

Комитет Госдумы по энергетике 25 мая направил в правительство России предложение скорректировать формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть с учетом стоимости фрахта танкеров. «Ведомости» ознакомились с документом, в Госдуме подтвердили его отправку. В пресс-службе правительства пояснили, что документ еще не получен.