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Правительству предложили задействовать новые меры поддержки нефтяников

Отрасль сможет частично компенсировать сложности на экспортных рынках
Николай Николаев Ксения Потаева Александр Волобуев
В 2022 году ставки фрахта на нефтеналивные танкеры резко пошли вверх / Cергей Петров / Ведомости

Комитет Госдумы по энергетике 25 мая направил в правительство России предложение скорректировать формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть с учетом стоимости фрахта танкеров. «Ведомости» ознакомились с документом, в Госдуме подтвердили его отправку. В пресс-службе правительства пояснили, что документ еще не получен.

«Из-за беспрецедентных санкций февраля – марта 2022 г. стоимость фрахта танкеров выросла в три-пять раз», – указывает глава комитета Павел Завальный. В связи с этим предлагается внести изменения в формулу расчета НДПИ, предусмотрев снижение используемой в ней цены на нефть на величину роста стоимости фрахта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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