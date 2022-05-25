Правительству предложили задействовать новые меры поддержки нефтяников

Правительству предложили задействовать новые меры поддержки нефтяниковОтрасль сможет частично компенсировать сложности на экспортных рынках
Комитет Госдумы по энергетике 25 мая направил в правительство России предложение скорректировать формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть с учетом стоимости фрахта танкеров. «Ведомости» ознакомились с документом, в Госдуме подтвердили его отправку. В пресс-службе правительства пояснили, что документ еще не получен.
«Из-за беспрецедентных санкций февраля – марта 2022 г. стоимость фрахта танкеров выросла в три-пять раз», – указывает глава комитета Павел Завальный. В связи с этим предлагается внести изменения в формулу расчета НДПИ, предусмотрев снижение используемой в ней цены на нефть на величину роста стоимости фрахта.
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