Евросоюз согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефти

Перед началом саммита ЕС 30 мая об этом заявил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «На настоящее время компромисс не достигнут. Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии». Орбан подчеркивал, что при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях: «Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно».