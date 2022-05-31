Евросоюз согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефти

Евросоюз согласовал частичное эмбарго на поставки российской нефтиДоговоренности касаются импорта двух третей объемов нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель
В ночь на 31 мая лидеры стран Евросоюза (ЕС) на внеплановом саммите по Украине в Брюсселе согласовали введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.
«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», – цитирует ТАСС Twitter европейского чиновника.
Полного компромисса по этому вопросу среди лидеров стран ЕС по данному вопросу не было.
16 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель говорил, что страны ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Он говорил о разногласиях между странами ЕС по вопросу эмбарго на российскую нефть.
Перед началом саммита ЕС 30 мая об этом заявил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «На настоящее время компромисс не достигнут. Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии». Орбан подчеркивал, что при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях: «Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно».
Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет ограничений будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под санкции на более позднем этапе.
Кроме того, согласованный в Брюсселе пакет санкций включает и другие меры, сообщил Мишель в Twitter: «Это отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине».
О том, что шестой пакет санкций ЕС предполагает отключение Сбербанка от системы SWIFT вместе с двумя другими финансовыми организациями, 4 мая сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Газета Politico писала, что речь может идти не только о Сбербанке, но также о Россельхозбанке и Московском кредитном банке.
Это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура, сказал представитель Евросовета журналистам в Брюсселе, пишет ТАСС.
Кроме того, саммит ЕС решил «продолжать оказывать содействие Украине с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности»: «Европейский совет готов выделить Украине €9 млрд». Средства пойдут на «восстановление Украины». Урсула фон дер Ляйен отметила, что финансирование будет идти в обмен на реформы, передает ТАСС.
Вслед за согласованными лидерами ЕС мерами последовала первая ответная реакция. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия найдет других импортеров своей нефти. «Очень быстрая смена мышления указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», — написал он в Twitter после сообщений о введении частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщало, что Россия в апреле 2022 г. впервые поставила на азиатский рынок нефти больше, чем в Европу.