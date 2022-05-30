Россия в мае нарастила добычу нефти впервые с начала СВО

Россия в мае нарастила добычу нефти впервые с начала СВОНо эксперты пока не уверены, что этот тренд сохранится и во второй половине года
В мае 2022 г. среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась на 1% к апрелю до 1,39 млн т (около 10,17 млн баррелей), сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
В марте и апреле наблюдалось падение добычи к предыдущему месяцу на 0,5% и 8,8% соответственно. Причиной стали, как писали «Ведомости», беспрецедентные антироссийские санкции и возникшие ограничения экспортных поставок из-за начала СВО.
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