США выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из резерва для снижения цен на бензин

В Белом доме пояснили, что закупать нефть для восполнения резерва США начнут при цене на нефть марки WTI ниже $67-72 за баррель. Ожидается, что первые поставки в рамках этой инициативы состоятся в 2024 или 2025 г. При этом власти США допускают, что могут заключить контракты о закупке нефти и раньше, если цена снизится до упомянутых значений.