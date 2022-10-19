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Бизнес

США выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из резерва для снижения цен на бензин

Ведомости

Президент США Джо Байден поручил своей администрации выработать дополнительные меры по укреплению энергетической безопасности страны, решению проблемы дефицита поставок энергоресурсов и снижению цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Минэнерго США 19 октября объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва с поставкой в декабре. Такая мера принята в целях стабилизации ситуации на рынках и снижения стоимости бензина в стране. В Белом доме отметили, что данный шаг завершит реализацию плана властей по высвобождению из национальных запасов 180 млн баррелей нефти в течение полугода.

Кроме того, Байден призвал минэнерго быть готовым к дополнительным продажам нефти из резервов этой зимой, «если это будет необходимо из-за действий России или других стран, направленных на подрыв работы мировых рынков».

В Белом доме пояснили, что закупать нефть для восполнения резерва США начнут при цене на нефть марки WTI ниже $67-72 за баррель. Ожидается, что первые поставки в рамках этой инициативы состоятся в 2024 или 2025 г. При этом власти США допускают, что могут заключить контракты о закупке нефти и раньше, если цена снизится до упомянутых значений.

Накануне, 18 октября, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2022 г. на лондонской бирже ICE снижалась на 3,6% до $81,88 за баррель. По данным на 9.25 мск, стоимость декабрьского фьючерса составляет $82,51.

5 октября страны – участницы соглашения ОПЕК+ сообщили, что снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Источник Bloomberg также сообщил, что решение ОПЕК+ подорвало планы США по ограничению цен на нефть, закупаемую у России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных