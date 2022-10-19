США выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из резерва для снижения цен на бензин
Президент США Джо Байден поручил своей администрации выработать дополнительные меры по укреплению энергетической безопасности страны, решению проблемы дефицита поставок энергоресурсов и снижению цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Минэнерго США 19 октября объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва с поставкой в декабре. Такая мера принята в целях стабилизации ситуации на рынках и снижения стоимости бензина в стране. В Белом доме отметили, что данный шаг завершит реализацию плана властей по высвобождению из национальных запасов 180 млн баррелей нефти в течение полугода.
Кроме того, Байден призвал минэнерго быть готовым к дополнительным продажам нефти из резервов этой зимой, «если это будет необходимо из-за действий России или других стран, направленных на подрыв работы мировых рынков».
В Белом доме пояснили, что закупать нефть для восполнения резерва США начнут при цене на нефть марки WTI ниже $67-72 за баррель. Ожидается, что первые поставки в рамках этой инициативы состоятся в 2024 или 2025 г. При этом власти США допускают, что могут заключить контракты о закупке нефти и раньше, если цена снизится до упомянутых значений.
Накануне, 18 октября, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2022 г. на лондонской бирже ICE снижалась на 3,6% до $81,88 за баррель. По данным на 9.25 мск, стоимость декабрьского фьючерса составляет $82,51.
5 октября страны – участницы соглашения ОПЕК+ сообщили, что снизят квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».
Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Источник Bloomberg также сообщил, что решение ОПЕК+ подорвало планы США по ограничению цен на нефть, закупаемую у России.
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