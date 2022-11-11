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Бизнес

Еврокомиссия прогнозирует снижение цен на нефть на четверть к 2024 году

Эксперты прогнозируют цену барреля Brent в диапазоне $70–90
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

Европейская комиссия прогнозирует падение средней цены на нефть марки Brent к 2024 г. на 24% — с $101,8/барр. в 2022 г. до $78/барр. в 2024 г., говорится в экономическом прогнозе ЕК, опубликованном на ее сайте 11 ноября. 

По сравнению с весенним отчетом Еврокомиссия ухудшила прогноз по средней цене на нефть в 2022 г. на 1,8% — со $103,6/барр. до $101,8. Прогноз цен на 2023 г. снизился еще сильнее — на 9,1% до $85/барр. Прогноза на 2024 г. Еврокомиссия весной не составляла. 

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В отчете ЕК поясняется, что сейчас сильное давление на цены на нефть оказывают укрепление доллара в сочетании со снижением мирового спроса. Со стороны предложения на рынок влияет решение ОПЕК+ снизить квоту на добычу нефти на ноябрь и декабрь на 2 млн барр./сутки, добавляет ЕК. Такое решение было принято в ходе министерской встречи стран соглашения 5 октября из-за «неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка», пояснялось в заявлении ОПЕК+.

Нефтяные котировки в этом году значительно росли на фоне опасений насчет поставок российского топлива после начала СВО на Украине и введения санкций. В марте США и Великобритания ввели эмбарго на нефть и нефтепродукты из России, а санкции Евросоюза вступят в силу 5 декабря 2022 г. в отношении нефти и 5 февраля 2023 г. в отношении нефтепродуктов. Одновременно начнет действовать потолок цен на них, который был предложен странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония). Уровень потолка пока не установлен, он обсуждался на уровне $60/барр., сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. 

Из-за введения санкций российские компании срочно стали перенаправлять нефть с европейского рынка на азиатский, где основными покупателями стали Китай и Индия. Российская Urals сейчас продается с дисконтом к Brent, который на пике достигал $35/барр. и сейчас стабилизировался на уровне $25/барр. 

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При этом, по оценке организации, мировой спрос на это сырье также существенно вырастет

Из-за опасений насчет поставок нефти из РФ мировые цены достигли пика 7 марта, приблизившись к $128/барр., а затем постепенно снижались и стабилизировались осенью на уровне $90-100/барр. По данным биржи ICE, 11 ноября январские фьючерсы на Brent торговались по $96,6/барр. 

Опрошенные «Ведомостями» аналитики не имеют единого мнения по прогнозу ЕК. Например, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит ожидает среднюю цену на нефть в 2024 г. на уровне, близком к прогнозу Еврокомиссии, — $77,5/барр. Но, добавляет он, сочетание множества факторов может привести как к росту, так и к снижению прогнозируемой цены на $20/барр. в 2024 г. 

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечает, что на мировой рынок в целом и на рынок нефти в частности в следующие годы будут влиять конфликт на Украине, антироссийские санкции, решения ОПЕК+, возможные поставки нефти на рынок из стратегических запасов крупных импортеров, возможные переговоры с Ираном и ситуация с COVID-19 в Китае. Маслов считает, что прогноз ЕК в $78/барр. в 2024 г. выглядит немного заниженным, и прогнозирует цены на уровне $80-90/барр. 

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что снижение потребления нефти из-за глобальной рецессии в первом полугодии 2023 г. поможет нефтяному рынку сбалансироваться. При этом цены на нефть к 2024 г. стабилизируются на уровне $70-80/барр., уточняет он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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