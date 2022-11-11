Еврокомиссия прогнозирует снижение цен на нефть на четверть к 2024 году

Нефтяные котировки в этом году значительно росли на фоне опасений насчет поставок российского топлива после начала СВО на Украине и введения санкций. В марте США и Великобритания ввели эмбарго на нефть и нефтепродукты из России, а санкции Евросоюза вступят в силу 5 декабря 2022 г. в отношении нефти и 5 февраля 2023 г. в отношении нефтепродуктов. Одновременно начнет действовать потолок цен на них, который был предложен странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония). Уровень потолка пока не установлен, он обсуждался на уровне $60/барр., сообщала министр финансов США Джанет Йеллен.