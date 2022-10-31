ОПЕК спрогнозировала рост добычи нефти в России после 2027 года за счет новых инвестиций

Согласно прогнозу ОПЕК, США нарастят добычу ЖУВ с 25,2 млн барр./сутки в 2021 г. до 29,2 млн барр./сутки в 2030 г., но к 2045 г. добыча вернется на уровень 2021 г. Государства, входящие в ОПЕК (разбивки по странам не приводятся), совокупно нарастят добычу нефти с 31,6 млн барр./сутки в 2021 г. до 36,1 млн барр./сутки в 2030 г. и 42,4 млн барр./сутки — в 2045 г. Среди стран, не входящих в картель, добычу ЖУВ также увеличат «в среднесрочной перспективе» (к какому году, не уточняется) Бразилия (на 1,2 млн барр./сутки), Гайана (на 0,8 млн барр./сутки), Канада (на 0,5 млн барр./сутки) и Норвегия (на 0,4 млн барр./сутки).