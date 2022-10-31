ОПЕК спрогнозировала рост добычи нефти в России после 2027 года за счет новых инвестиций

ОПЕК спрогнозировала рост добычи нефти в России после 2027 года за счет новых инвестицийПри этом, по оценке организации, мировой спрос на это сырье также существенно вырастет
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста добычи жидких углеводородов (ЖУВ; нефть и газовый конденсат) в России до 10,5 млн барр./сутки к началу 2030-х гг. К 2045 г. добыча стабилизируется на уровне 10,4 млн барр./сутки. Об этом говорится в ежегодном докладе ОПЕК World Energy Outlook – 2022, опубликованном 31 октября. Восстановление добычи будет происходить по мере роста внутренних инвестиций, в частности в крупный проект «Роснефти» «Восток Ойл».
Что такое «Восток Ойл»
Проект «Восток Ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения Таймыра и Красноярского края. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6,5 млрд т нефти (с учетом газового конденсата). «Роснефть» начала реализовывать проект «Восток Ойл» в 2020 г. На Веронском евразийском экономическом форуме в Баку 27 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что «обустройство первоочередных объектов на «Восток Ойле» идет по плану». В частности, в рамках проекта будет построен крупнейший в России нефтеналивной терминал в «Бухте Север», который обеспечит перевалку более 100 млн т нефти в год с месторождений «Восток Ойла» по Северному морскому пути.
В кратко- и среднесрочной перспективе добыча ЖУВ в России сократится с 10,8 млн барр./сутки в 2021 г. до 10,1 млн барр./сутки в 2027 г. в связи с ослаблением внутреннего спроса, санкциями западных стран из-за специальной военной операции (СВО) на Украине и сокращением инвестиций в РФ со стороны иностранных компаний, поясняется в документе.
Согласно прогнозу ОПЕК, США нарастят добычу ЖУВ с 25,2 млн барр./сутки в 2021 г. до 29,2 млн барр./сутки в 2030 г., но к 2045 г. добыча вернется на уровень 2021 г. Государства, входящие в ОПЕК (разбивки по странам не приводятся), совокупно нарастят добычу нефти с 31,6 млн барр./сутки в 2021 г. до 36,1 млн барр./сутки в 2030 г. и 42,4 млн барр./сутки — в 2045 г. Среди стран, не входящих в картель, добычу ЖУВ также увеличат «в среднесрочной перспективе» (к какому году, не уточняется) Бразилия (на 1,2 млн барр./сутки), Гайана (на 0,8 млн барр./сутки), Канада (на 0,5 млн барр./сутки) и Норвегия (на 0,4 млн барр./сутки).
При этом ОПЕК существенно повысила прогноз мирового спроса на нефть в сравнении с тем, что давала в прошлом году, — на 1,6 млн барр./сутки до 109,8 млн барр./сутки к 2045 г. Для обеспечения такого спроса, считает ОПЕК, в долгосрочной перспективе необходимо инвестировать в отрасль $12,1 трлн (в 2021 г. ОПЕК оценивала необходимые инвестиции в $9,2 трлн).
Добыча жидких углеводородов в России, в том числе нефти, несколько снизилась после начала СВО, в ответ на которую США и Великобритания ввели эмбарго на поставки нефти из России. К ограничениям присоединился и Евросоюз (ЕС): запрет на ввоз в ЕС российской нефти начнет действовать с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 г.
Одновременно планируется ввести потолок цен на нефть из РФ — такое решение приняли страны ЕС и «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония). Стороны обсуждают потолок на уровне $60/барр., сообщала ранее министр финансов США Джанет Йеллен. 13 октября курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак в очередной раз заявил, что Россия не будет поставлять свои энергоресурсы по нерыночным ценам. Источники Reuters сообщали 21 октября, что под ограничение цены могут попасть 1-2 млн барр./сутки российской нефти и нефтепродуктов из 7 млн барр./сутки.
В результате санкций российским компаниям пришлось срочно перенаправить поставки энергоресурсов на восточный рынок, где их основными покупателями стали Индия и Китай. При этом Россия вынуждена продавать топливо с дисконтом в $20-30/барр. По данным биржи ICE, 31 октября декабрьские фьючерсы на Brent торговались по $94,6/барр.
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит считает прогноз ОПЕК «разумным с учетом геополитической обстановки». Смит соглашается с мнением ОПЕК, что проект «Восток Ойл» поможет восстановить уровень добычи нефти в России, а также диверсифицировать маршруты экспорта нефти благодаря Северному морскому пути. При этом российские компании могут нарастить добычу и на месторождениях ЖУВ в Западной Сибири, районе Каспийского моря, полуостровов Ямал и Гыдан, в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и т. д.
Управляющий партнер Kept Антон Усов добавляет, что новые рентабельные нефтяные проекты в России сейчас «найти непросто, поэтому добычу следует увеличивать за счет повышения нефтеотдачи пластов».
Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что результаты геологоразведки на проекте «Восток Ойл» кратно превышают прогнозы, что позволяет «уверенно планировать высокие уровни добычи на многие десятилетия c поэтапным выходом на объем до 115 млн т нефти в 2033 г.».
Россия, по мнению Смита, способна поддерживать добычу нефти на уровне 10,5-11 млн барр./сутки следующие 10 лет и, возможно, медленно наращивать ее при отсутствии внешних ограничений и «разумно благоприятных ценах» на топливо.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует, что в декабре цены на нефть могут краткосрочно вырасти до $105-110/барр. на фоне отказа России поставлять энергоносители по ограниченным ценам, но уже в 2023 г. цена снизится из-за медленного роста мировой экономики, а через 3-5 лет опустится до уровня $70-75/барр. на фоне стабилизации энергорынков.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов считает, что цена Brent будет оставаться в диапазоне $90-120/барр. «даже в случае консерватизма» ОПЕК+. Напомним, что в октябре квота ОПЕК+ на добычу нефти на ноябрь была сокращена сразу на 2 млн барр./сутки, что стало самым большим снижением квот на добычу с момента заключения сделки ОПЕК+ в апреле 2020 г.