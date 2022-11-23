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Bloomberg: переговоры по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

Ведомости

Переговоры между странами Евросоюза относительно введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, так как правительства не смогли согласовать механизм действия предложенного ограничения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, Еврокомиссия предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Вместе с тем страны с развитой морской транспортно-логистической инфраструктурой, такие как Греция и Мальта, выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

По информации агентства, послы ЕС продолжат консультации в ночное время, если они смогут договориться, то переговоры на этот счет могут возобновиться уже в четверг, 24 ноября. На этот же день запланирована встреча министров энергетики ЕС, в ходе которой будут обсуждаться меры по сдерживания цен на газ.

ЕС предложил ввести потолок цен на российскую нефть с 45-дневной задержкой

ЕС хочет ввести потолок цен на российскую нефть в пределах $65-$70 за баррель, что позволит стране продолжать получать прибыль от продажи нефти. Однако, отмечает агентство, поскольку Россия и так продает нефть ряду стран со скидкой, последствия введения подобного ограничения будут минимальными. Изначально ЕС и G7 планировали объявить о введении ценового потолка сегодня, но для этого потребуется одобрение каждой страны Евросоюза.

После начала специальной военной операции страны G7 согласовали введение предельной цены на российскую нефть. Страны ЕС утвердили ограничение в рамках восьмого пакета санкций. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. При этом сам потолок цен пока не согласован.

Потолок цен означает, что компаниям будет запрещено предоставлять услуги по перевозке, страховке и финансированию сделок с российской нефтью, если она была закуплена по цене выше установленного лимита. Идея заключается в том, чтобы усилить санкционное давление на Россию, ограничив ее доходы от продажи нефти, но при этом сохранив ее поступление на мировые рынки, чтобы не создать дефицит, который спровоцирует рост цен.

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Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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