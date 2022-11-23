Bloomberg: переговоры по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

Потолок цен означает, что компаниям будет запрещено предоставлять услуги по перевозке, страховке и финансированию сделок с российской нефтью, если она была закуплена по цене выше установленного лимита. Идея заключается в том, чтобы усилить санкционное давление на Россию, ограничив ее доходы от продажи нефти, но при этом сохранив ее поступление на мировые рынки, чтобы не создать дефицит, который спровоцирует рост цен.