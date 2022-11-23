Bloomberg: переговоры по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик
Переговоры между странами Евросоюза относительно введения потолка цен на российскую нефть зашли в тупик, так как правительства не смогли согласовать механизм действия предложенного ограничения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, Еврокомиссия предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Вместе с тем страны с развитой морской транспортно-логистической инфраструктурой, такие как Греция и Мальта, выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.
По информации агентства, послы ЕС продолжат консультации в ночное время, если они смогут договориться, то переговоры на этот счет могут возобновиться уже в четверг, 24 ноября. На этот же день запланирована встреча министров энергетики ЕС, в ходе которой будут обсуждаться меры по сдерживания цен на газ.
ЕС хочет ввести потолок цен на российскую нефть в пределах $65-$70 за баррель, что позволит стране продолжать получать прибыль от продажи нефти. Однако, отмечает агентство, поскольку Россия и так продает нефть ряду стран со скидкой, последствия введения подобного ограничения будут минимальными. Изначально ЕС и G7 планировали объявить о введении ценового потолка сегодня, но для этого потребуется одобрение каждой страны Евросоюза.
После начала специальной военной операции страны G7 согласовали введение предельной цены на российскую нефть. Страны ЕС утвердили ограничение в рамках восьмого пакета санкций. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. При этом сам потолок цен пока не согласован.
Потолок цен означает, что компаниям будет запрещено предоставлять услуги по перевозке, страховке и финансированию сделок с российской нефтью, если она была закуплена по цене выше установленного лимита. Идея заключается в том, чтобы усилить санкционное давление на Россию, ограничив ее доходы от продажи нефти, но при этом сохранив ее поступление на мировые рынки, чтобы не создать дефицит, который спровоцирует рост цен.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».