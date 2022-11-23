FT: страны ЕС назвали предельную цену на газ в 275 евро слишком высокой

«Это шутка. Это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдаемом в августе. Это не ограничение», — сказала старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра. В августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако цены тогда держались на этом уровне всего неделю.