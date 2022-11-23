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Экономика

FT: страны ЕС назвали предельную цену на газ в 275 евро слишком высокой

Ведомости

Страны Евросоюза недовольны предложенным Еврокомиссией ограничением цен на российский газ на уровне в 275 евро за МВт/ч, или около $2800 за тысячу куб. м. По их мнению, такой потолок является «слишком высоким», сообщила газета Financial Times.

«Это шутка. Это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдаемом в августе. Это не ограничение», — сказала старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра. В августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако цены тогда держались на этом уровне всего неделю.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, установление потолка выше 250 евро за МВт/ч является лишь способом «снять ограничение». Вместе с тем представитель ICE выступает против любого ограничения цены, поскольку это приведет «к значительному увеличению маржи, что может дестабилизировать рынок».

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Накануне, 22 ноября, ЕК предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВт\ч. Согласно предложению ЕК, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.

Уточняется, что предложение будет вынесено на обсуждение завтра, 24 ноября, однако окончательного решения по этому вопросу стоит ждать не раньше 19 декабря, когда состоится очередная встреча министров энергетики стран ЕС, пишет Financial Times.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных