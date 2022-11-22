Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за МВт\ч
Еврокомиссия (ЕК) предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне €275 за МВт\ч, сообщает пресс-служба ЕК со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
«Сегодня мы предлагаем установить потолок цены на газ TTF, чтобы защитить население и бизнес от экстремального роста цен. Этот механизм тщательно разработан, чтобы быть эффективным и при этом не ставить под угрозу нашу безопасность поставок, функционирование энергетических рынков ЕС и финансовую стабильность», — заявила Симсон. Уточняется, что механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.
В начале этого месяца Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Еврокомиссия уведомила страны ЕС о невозможности установить потолок цен на газ в соответствии с теми требованиями, которые были предъявлены на саммите Евросоюза 20-21 октября. По информации источников агентства, ЕК сочла невозможным введение ограничений цен исключительно на российский газ без влияния на долгосрочные контракты и безопасность поставок.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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