Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ в размере 275 евро за МВт\ч

«Сегодня мы предлагаем установить потолок цены на газ TTF, чтобы защитить население и бизнес от экстремального роста цен. Этот механизм тщательно разработан, чтобы быть эффективным и при этом не ставить под угрозу нашу безопасность поставок, функционирование энергетических рынков ЕС и финансовую стабильность», — заявила Симсон. Уточняется, что механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.