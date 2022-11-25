ЕС отложил переговоры по потолку цен на российскую нефть до понедельника
Дипломаты Евросоюза планируют продолжить переговоры по потолку цен на российскую нефть на следующей неделе, сообщил Bloomberg.
По информации агентства, переговоры отложены, поскольку внутри ЕС по-прежнему сохраняются разногласия из-за ранее предложенной предельной цены в $65 за баррель российской нефти.
Ранее предполагалось, что достичь договоренностей по этому вопросу удастся уже сегодня: Bloomberg передавал, что представители стран ЕС настроены оптимистично по поводу переговоров. Переговоры по потолку цен на нефть из России должны были состояться еще вечером 24 ноября, однако из-за разногласий они были перенесены.
6 октября ЕС принял восьмой пакет санкций против РФ. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. После этого страны ЕС приступили к обсуждению предельной цены на нефть.
23 ноября страны ЕС не смогли утвердить ценовой потолок. Так, ЕК предложила установить предельную цену в размере $65 за баррель. При этом Польша сочла ограничение слишком «мягким». По данным Politico, власти страны настаивают на потолке в $30 за баррель. В то же время Греция и Мальта считают, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть на уровне не ниже $70 за баррель.
В Кремле назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен.
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