Bloomberg: страны ЕС планируют определить потолок цен на российскую нефть 25 ноября
Дипломаты ЕС планируют встретиться вечером 25 ноября, чтобы достичь договоренностей по потолку цен на российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников агентства, представители стран ЕС настроены оптимистично по поводу предстоящих переговоров. Bloomberg отмечает, что время, оставшееся у ЕС на принятие решения, поджимает, поскольку ограничение стоимости нефти вступит в силу уже 5 декабря.
Еще два источника утверждают, что в качестве возможного компромисса страны рассматривают регулярный пересмотр предельной цены на российскую нефть.
Переговоры по потолку цен на нефть из России должны были состояться еще вечером 24 ноября, однако, как сообщило агентство, встречу дипломатов перенесли из-за разногласий внутри ЕС. Собеседники уточняли, что переговоры могут пройти 25 ноября или позже.
6 октября ЕС принял восьмой пакет санкций против РФ. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. После этого страны ЕС приступили к обсуждению предельной цены на нефть.
23 ноября страны ЕС не смогли утвердить ценовой потолок. Так, ЕК предложила установить предельную цену в размере $65 за баррель. При этом Польша сочла ограничение слишком «мягким». По данным Politico, власти страны настаивают на потолке в $30 за баррель. В то же время Греция и Мальта считают, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть на уровне не ниже $70 за баррель.
В Кремле назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен.
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