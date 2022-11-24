Bloomberg: страны ЕС отложили обсуждение потолка цен на нефть

Разногласия стран ЕС связаны с уровнем ценового потолка. Так, ЕК предлагает установить предельную цену в размере $65 за баррель. При этом Польша считает ограничение слишком «мягким». По данным Politico, власти страны настаивают на потолке в $30 за баррель. В то же время Греция и Мальта считают, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть на уровне не ниже $70 за баррель.