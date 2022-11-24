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Bloomberg: страны ЕС отложили обсуждение потолка цен на нефть

Ведомости

Переговоры по потолку цен на нефть из России должны были возобновиться 24 ноября вечером, однако были отложены из-за разногласий между странами ЕС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 

По данным собеседников агентства, обсуждение предельной цены на российскую нефть может возобновиться в пятницу, 25 ноября, или позже.

Разногласия стран ЕС связаны с уровнем ценового потолка. Так, ЕК предлагает установить предельную цену в размере $65 за баррель. При этом Польша считает ограничение слишком «мягким». По данным Politico, власти страны настаивают на потолке в $30 за баррель. В то же время Греция и Мальта считают, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть на уровне не ниже $70 за баррель.

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила «освобождение» от ценового потолка на энергоресурсы из России. По его словам, в текущей версии предложений ЕС поставки российской нефти по трубопроводам не подпадают под ограничения, а значит, установление потолка не коснется поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто подытожил, что в таком виде инициатива ЕС не повлияет на Венгрию. 

Накануне, 23 ноября, страны ЕС не смогли согласовать позицию по предельной цене на нефть из России. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что переговоры будут продолжаться.

В Кремле назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. 

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Ранее по теме: Венгрия получила от Еврокомиссии «освобождение» от потолка цен на нефть
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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