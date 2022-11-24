Песков: страны ЕС обсуждают потолок цен на российскую нефть для галочки

Накануне, 23 ноября, агентство Bloomberg писало, что переговоры между странами ЕС зашли в тупик. По данным издания, ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Газета Politico утверждает, что Польша настаивает на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.