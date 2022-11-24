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Политика

Песков: страны ЕС обсуждают потолок цен на российскую нефть для галочки

Ведомости

Россия не планирует поставлять газ и нефть странам, которые установят ценовой потолок на российские энергоресурсы. При этом обсуждения данной инициативы вызывает много вопросов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Пока идут непонятные обсуждения у европейцев по потолку, малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения, чтобы поставить галочку, что потолок введен», — сказал он. 

Представитель Кремля отметил, что пока что сложно предположить, как данное ограничение повлияет на энергетический рынок. По его словам, «предстоит глубокий анализ» инициативы. 

Песков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые присоединятся к потолку цен. При этом окончательная позиция Москвы будет сформулирована после анализа ситуации, добавил пресс-секретарь. 

Ранее сегодня в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны ЕС не смогли согласовать позицию по предельной цене на газ и нефть из России. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что переговоры будут продолжаться.

Накануне, 23 ноября, агентство Bloomberg писало, что переговоры между странами ЕС зашли в тупик. По данным издания, ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Газета Politico утверждает, что Польша настаивает на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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