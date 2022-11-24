Песков: страны ЕС обсуждают потолок цен на российскую нефть для галочки
Россия не планирует поставлять газ и нефть странам, которые установят ценовой потолок на российские энергоресурсы. При этом обсуждения данной инициативы вызывает много вопросов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока идут непонятные обсуждения у европейцев по потолку, малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения, чтобы поставить галочку, что потолок введен», — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что пока что сложно предположить, как данное ограничение повлияет на энергетический рынок. По его словам, «предстоит глубокий анализ» инициативы.
Песков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые присоединятся к потолку цен. При этом окончательная позиция Москвы будет сформулирована после анализа ситуации, добавил пресс-секретарь.
Ранее сегодня в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны ЕС не смогли согласовать позицию по предельной цене на газ и нефть из России. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что переговоры будут продолжаться.
Накануне, 23 ноября, агентство Bloomberg писало, что переговоры между странами ЕС зашли в тупик. По данным издания, ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». Газета Politico утверждает, что Польша настаивает на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.
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