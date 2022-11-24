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Политика

Венгрия получила от Еврокомиссии «освобождение» от потолка цен на нефть

Ведомости

Венгрия сможет не присоединяться к введению потолка цен на российскую нефть, страна получила «освобождение» от предложенного ограничения. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters. 

По словам венгерского министра, в текущей версии предложений ЕС говорится, что поставки российской нефти по трубопроводам не подпадают под ограничения цен, что означает, что установление «потолка» не коснется поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто подытожил, что в таком виде инициатива ЕС не повлияет на Венгрию. 

Ранее глава МИД страны по итогам заседания министров энергетики стран сообщества в Брюсселе сообщил, что Венгрия также намерена добиваться для себя исключений при обсуждении введения потолка цен на российский газ. Reuters пишет, что министры энергетики не приняли решения по предельной цене. Обсуждение вопроса продолжится в декабре, уточняет агентство. 

Накануне, 23 ноября, страны ЕС не смогли согласовать позицию по предельной цене на нефть из России. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что переговоры будут продолжаться.

Агентство Bloomberg также писало, что переговоры между странами ЕС зашли в тупик. По данным издания, ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша отвергли эту цифру, посчитав ее слишком «щедрой». По данным Politico, Польша настаивает на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение предельной цены на российские энергоносители странами ЕС. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. 

Песков также отметил, что обсуждаемая инициатива вызывает много вопросов. «Пока идут непонятные обсуждения у европейцев по потолку, малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения, чтобы поставить галочку, что потолок введен», — сказал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных