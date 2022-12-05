Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях ЕС и США из-за энергетики

Накануне, 4 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет ответные меры для сохранения баланса в связи с принятым законом в США. «Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование», — сказала она. Глава ЕК добавила, что ЕС и США не заинтересованы в торговой войне, поэтому ответные меры будут «адекватными и тщательно сбалансированными».