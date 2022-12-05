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Политика

Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях ЕС и США из-за энергетики

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Между США и странами ЕС произошла «рассинхронизация» из-за проблем в энергетике. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, администрация [США] и президент [Джо] Байден лично очень привязаны к Европе. Но если взглянуть на ситуацию сегодня, то, действительно, есть рассинхронизация. Почему? Из-за энергии», — пояснил Макрон.

Он отметил, что между ЕС и США образовался «большой разрыв», поскольку Вашингтон поставлять нефть и газ для Европы по другой цене, нежели продает энергоресурсы для американских потребителей. По словам Макрона, такая ситуация влияет на «покупательскую способность и конкурентоспособность» европейцев.

Кроме того, французский лидер раскритиковал закон администрации Джо Байдена о снижении инфляции (IRA). Данную инициативу Макрон назвал «убийцей европейской промышленности». Он допустил, что после разрешения конфликта на Украине Европа потеряет «большую часть промышленности» и «станет слабее».

В августе президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Акт предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15%-ный минимальный налог на прибыль корпораций.

Накануне, 4 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет ответные меры для сохранения баланса в связи с принятым законом в США. «Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование», — сказала она. Глава ЕК добавила, что ЕС и США не заинтересованы в торговой войне, поэтому ответные меры будут «адекватными и тщательно сбалансированными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных