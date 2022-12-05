Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях ЕС и США из-за энергетики
Между США и странами ЕС произошла «рассинхронизация» из-за проблем в энергетике. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS.
«Я думаю, администрация [США] и президент [Джо] Байден лично очень привязаны к Европе. Но если взглянуть на ситуацию сегодня, то, действительно, есть рассинхронизация. Почему? Из-за энергии», — пояснил Макрон.
Он отметил, что между ЕС и США образовался «большой разрыв», поскольку Вашингтон поставлять нефть и газ для Европы по другой цене, нежели продает энергоресурсы для американских потребителей. По словам Макрона, такая ситуация влияет на «покупательскую способность и конкурентоспособность» европейцев.
Кроме того, французский лидер раскритиковал закон администрации Джо Байдена о снижении инфляции (IRA). Данную инициативу Макрон назвал «убийцей европейской промышленности». Он допустил, что после разрешения конфликта на Украине Европа потеряет «большую часть промышленности» и «станет слабее».
В августе президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Акт предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15%-ный минимальный налог на прибыль корпораций.
Накануне, 4 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет ответные меры для сохранения баланса в связи с принятым законом в США. «Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование», — сказала она. Глава ЕК добавила, что ЕС и США не заинтересованы в торговой войне, поэтому ответные меры будут «адекватными и тщательно сбалансированными».
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