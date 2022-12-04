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Глава Еврокомиссии: ЕС примет ответные меры на закон США о снижении инфляции

Ведомости

Евросоюз должен принять меры для сохранения баланса в связи с принятым в США актом о снижении инфляции (IRA), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Колледже Европы в Брюгге. От этом сообщает «РИА Новости».

«Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование», – сказала она.

Как уточняет ТАСС, глава Еврокомиссии отметила, что ни США, ни ЕС не заинтересованы в торговой войне, поэтому ответ будет подготовлен «в адекватной и тщательно сбалансированной манере».

По словам фон дер Ляйен, принятый в США акт может привести к нечестной конкуренции и оттянуть из Евросоюза инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, которые необходимы ЕС для развития альтернативной энергетики.

В августе президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Акт предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15%-ный минимальный налог на прибыль корпораций.  

Ранее Еврокомиссия потребовала от США изменить некоторые пункты закона о сокращении инфляции, поскольку они противоречат правилам ВТО, заявил в ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Мы перечислили девять проблем. Мы отправили письмо с предписанием с очень конкретными пунктами, которые, по нашему мнению, противоречат правилам ВТО», — говорил Бретон.

По его словам, либо США изменят эти пункты, либо ЕК придется поднять этот вопрос на уровне ВТО и рассмотреть конкретные ответные меры.

На 5 декабря намечено заседание Совета по торговле и технологиям ЕС – США, где европейцы хотят обсудить с американцами проблемы, вызванные этим законом. Этот акт предоставляет производителям, инвестирующим в США, значительные налоговые льготы и субсидии в ситуации, когда цены на энергоносители и так делают перенос производства в Америку привлекательным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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