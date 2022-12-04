Глава Еврокомиссии: ЕС примет ответные меры на закон США о снижении инфляции
Евросоюз должен принять меры для сохранения баланса в связи с принятым в США актом о снижении инфляции (IRA), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Колледже Европы в Брюгге. От этом сообщает «РИА Новости».
«Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование», – сказала она.
Как уточняет ТАСС, глава Еврокомиссии отметила, что ни США, ни ЕС не заинтересованы в торговой войне, поэтому ответ будет подготовлен «в адекватной и тщательно сбалансированной манере».
По словам фон дер Ляйен, принятый в США акт может привести к нечестной конкуренции и оттянуть из Евросоюза инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, которые необходимы ЕС для развития альтернативной энергетики.
В августе президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Акт предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15%-ный минимальный налог на прибыль корпораций.
Ранее Еврокомиссия потребовала от США изменить некоторые пункты закона о сокращении инфляции, поскольку они противоречат правилам ВТО, заявил в ноябре еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Мы перечислили девять проблем. Мы отправили письмо с предписанием с очень конкретными пунктами, которые, по нашему мнению, противоречат правилам ВТО», — говорил Бретон.
По его словам, либо США изменят эти пункты, либо ЕК придется поднять этот вопрос на уровне ВТО и рассмотреть конкретные ответные меры.
На 5 декабря намечено заседание Совета по торговле и технологиям ЕС – США, где европейцы хотят обсудить с американцами проблемы, вызванные этим законом. Этот акт предоставляет производителям, инвестирующим в США, значительные налоговые льготы и субсидии в ситуации, когда цены на энергоносители и так делают перенос производства в Америку привлекательным.