Глава Еврокомиссии: ЕС примет ответные меры на закон США о снижении инфляции

На 5 декабря намечено заседание Совета по торговле и технологиям ЕС – США, где европейцы хотят обсудить с американцами проблемы, вызванные этим законом. Этот акт предоставляет производителям, инвестирующим в США, значительные налоговые льготы и субсидии в ситуации, когда цены на энергоносители и так делают перенос производства в Америку привлекательным.