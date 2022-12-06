Как потолок цен на российскую нефть повлияет на курс рубля и доходы бюджета

Предельная цена на нефть из России установлена на уровне $60 за баррель, однако начиная с середины января этот уровень планируется пересматривать каждые два месяца. Потолок будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже средней цены на российскую нефть, рассчитанной на основе данных МЭА. Каждое изменение потребует одобрения всех стран ЕС и G7.