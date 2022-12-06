Как потолок цен на российскую нефть повлияет на курс рубля и доходы бюджета

Как потолок цен на российскую нефть повлияет на курс рубля и доходы бюджетаНацвалюта ослабнет, что компенсирует спад поступлений от продажи энергоресурсов
ЕС и участники G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США – договорились о потолке цен на российскую нефть, с 5 декабря он заработал. Целью этого механизма страны Запада называли сокращение доходов России от продажи энергоресурсов. В этот же день вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.
Предельная цена на нефть из России установлена на уровне $60 за баррель, однако начиная с середины января этот уровень планируется пересматривать каждые два месяца. Потолок будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже средней цены на российскую нефть, рассчитанной на основе данных МЭА. Каждое изменение потребует одобрения всех стран ЕС и G7.
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