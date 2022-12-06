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Как потолок цен на российскую нефть повлияет на курс рубля и доходы бюджета

Нацвалюта ослабнет, что компенсирует спад поступлений от продажи энергоресурсов
Любовь Романова
В оставшиеся несколько недель этого года введение ценового потолка слабо отразится на российском бюджете / Евгений Разумный / Ведомости

ЕС и участники G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США – договорились о потолке цен на российскую нефть, с 5 декабря он заработал. Целью этого механизма страны Запада называли сокращение доходов России от продажи энергоресурсов. В этот же день вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.

Предельная цена на нефть из России установлена на уровне $60 за баррель, однако начиная с середины января этот уровень планируется пересматривать каждые два месяца. Потолок будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже средней цены на российскую нефть, рассчитанной на основе данных МЭА. Каждое изменение потребует одобрения всех стран ЕС и G7.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных