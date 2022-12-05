Запрет на импорт российской нефти в ЕС вступил в силу

Изначально предполагалось, что потолок будет установлен на уровне $60 за баррель, однако Греция и Мальта предложили увеличить его до $70 за баррель. Вместе с тем страны Балтии и Польша считали такое ограничение слишком «щедрым». В частности, в Варшаве предлагали установить ценовой потолок на уровне $30 за баррель.