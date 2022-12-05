Запрет на импорт российской нефти в ЕС вступил в силу
Запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза вступили в силу. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель.
Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралии. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.
Изначально предполагалось, что потолок будет установлен на уровне $60 за баррель, однако Греция и Мальта предложили увеличить его до $70 за баррель. Вместе с тем страны Балтии и Польша считали такое ограничение слишком «щедрым». В частности, в Варшаве предлагали установить ценовой потолок на уровне $30 за баррель.
После этого в Кремле отказались принимать введение потолка на российскую нефть. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка».
В марте США и Великобритания ввели полное эмбарго на топливо из России. Санкции Евросоюза вступят в силу 5 декабря в отношении морских поставок нефти, а 5 февраля 2023 г. – в отношении нефтепродуктов.
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