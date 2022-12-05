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Экономика

Запрет на импорт российской нефти в ЕС вступил в силу

Ведомости

Запрет на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза вступили в силу. Вместе с ним был введен потолок цен на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель.

Ограничения одобрили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также страны Евросоюза и Австралии. Размер предельной цены согласовывали в течение недели. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.

Изначально предполагалось, что потолок будет установлен на уровне $60 за баррель, однако Греция и Мальта предложили увеличить его до $70 за баррель. Вместе с тем страны Балтии и Польша считали такое ограничение слишком «щедрым». В частности, в Варшаве предлагали установить ценовой потолок на уровне $30 за баррель.

Ранее по теме: В Евросоюзе договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60/баррель

После этого в Кремле отказались принимать введение потолка на российскую нефть. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка».

В марте США и Великобритания ввели полное эмбарго на топливо из России. Санкции Евросоюза вступят в силу 5 декабря в отношении морских поставок нефти, а 5 февраля 2023 г. – в отношении нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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