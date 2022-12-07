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Политика

Захарова ответила на возможное принятие девятого пакета санкций против РФ

Ведомости

В случае принятия новых ограничений против России ответ будет дан с учетом интересов страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию об обсуждении странами ЕС девятого пакета санкций против РФ.

«Вы прекрасно знаете, что на любые санкции даётся соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах, согласованный, выверенный и так далее», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что Россия научилась жить в условиях санкций.

5 декабря газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России. По данным издания, ограничения могут затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Источники уточнили, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.

В тот же день Bloomberg узнал, что новые санкции могут коснуться сектора, связанного с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Накануне, 6 декабря, газета Financial Times сообщила, что в рамках девятого пакета ограничений ЕС планирует наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками. Кроме того, в ЕС обсуждают запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России.

ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др.

Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября. Одной из главных мер восьмого пакета санкций стал ценовой потолок на российскую нефть. 3 декабря страны ЕС установили его на уровне $60 за баррель. Для сырой нефти он вступил в силу с 5 декабря. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных