Захарова ответила на возможное принятие девятого пакета санкций против РФ

5 декабря газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России. По данным издания, ограничения могут затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Источники уточнили, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.