Захарова ответила на возможное принятие девятого пакета санкций против РФ
В случае принятия новых ограничений против России ответ будет дан с учетом интересов страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию об обсуждении странами ЕС девятого пакета санкций против РФ.
«Вы прекрасно знаете, что на любые санкции даётся соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах, согласованный, выверенный и так далее», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова добавила, что Россия научилась жить в условиях санкций.
5 декабря газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России. По данным издания, ограничения могут затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Источники уточнили, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.
В тот же день Bloomberg узнал, что новые санкции могут коснуться сектора, связанного с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Накануне, 6 декабря, газета Financial Times сообщила, что в рамках девятого пакета ограничений ЕС планирует наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками. Кроме того, в ЕС обсуждают запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России.
ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др.
Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября. Одной из главных мер восьмого пакета санкций стал ценовой потолок на российскую нефть. 3 декабря страны ЕС установили его на уровне $60 за баррель. Для сырой нефти он вступил в силу с 5 декабря. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г.
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