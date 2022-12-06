FT: ЕС планирует отключить от SWIFT еще три российских банка

Пакет, который требует единогласного одобрения 27 государств ЕС и все еще может быть изменен, также включает усиление контроля за экспортом технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов, и санкции против еще 180 физических лиц, сообщили источники.