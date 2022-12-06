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FT: ЕС планирует отключить от SWIFT еще три российских банка

Ведомости

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками, передает газета The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. О каких именно банках идет речь, издание не сообщает.

Десять российских банков, в том числе крупнейшие, уже отключены от SWIFT: СбербанкВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», ПромсвязьбанкСовкомбанкНовикомбанк и ВЭБ.РФ. 

Еврокомиссия также должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность, который будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов, является частью девятого пакета санкций ЕС, который официальные лица планируют обсудить с государствами-членами в ближайшие дни и надеются согласовать к концу следующей недели.

Пакет, который требует единогласного одобрения 27 государств ЕС и все еще может быть изменен, также включает усиление контроля за экспортом технологий, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов, и санкции против еще 180 физических лиц, сообщили источники.

ЕС наряду с США, Великобританией и другими западными странами уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др.

5 декабря газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Собеседники газеты утверждают, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных