Bloomberg: санкции ЕС могут коснуться российского сектора БПЛА

В середине ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против РФ. При этом, добавил он, работа в этом направлении не остановилась. Уже 22 ноября газета Politico узнала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются убедить другие страны Евросоюза принять новые ограничения против России. В частности, санкции могут затронуть российских чиновников и журналистов, писало издание.