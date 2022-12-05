Bloomberg: санкции ЕС могут коснуться российского сектора БПЛА
ЕС в рамках девятого пакета санкций против России может ввести санкции в отношении сектора, связанного с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), передает агентство Bloomberg.
Собеседники агентства утверждают, что предложение по новым санкциям в сфере БПЛА официально может быть представлено и рассмотрено на этой неделе. В ЕС планируют согласовать санкционный пакет до встречи лидеров стран сообщества на следующей неделе.
Газета Politico со ссылкой на дипломатов ранее сегодня сообщила, что девятый пакет санкций может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Собеседники газеты утверждают, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.
В середине ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против РФ. При этом, добавил он, работа в этом направлении не остановилась. Уже 22 ноября газета Politico узнала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются убедить другие страны Евросоюза принять новые ограничения против России. В частности, санкции могут затронуть российских чиновников и журналистов, писало издание.
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