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Bloomberg: санкции ЕС могут коснуться российского сектора БПЛА

Ведомости

ЕС в рамках девятого пакета санкций против России может ввести санкции в отношении сектора, связанного с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), передает агентство Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что предложение по новым санкциям в сфере БПЛА официально может быть представлено и рассмотрено на этой неделе. В ЕС планируют согласовать санкционный пакет до встречи лидеров стран сообщества на следующей неделе.

Газета Politico со ссылкой на дипломатов ранее сегодня сообщила, что девятый пакет санкций может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Собеседники газеты утверждают, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.

В середине ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против РФ. При этом, добавил он, работа в этом направлении не остановилась. Уже 22 ноября газета Politico узнала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются убедить другие страны Евросоюза принять новые ограничения против России. В частности, санкции могут затронуть российских чиновников и журналистов, писало издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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