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Политика

В Кремле не согласились со словами Шольца об эффективности санкций против РФ

Ведомости

С заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о росте эффективности санкций против России можно поспорить, поскольку российская экономика показала, что она адаптируется к ограничениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В своей статье для журнала Foreign Affairs канцлер ФРГ заявил, что эффективность антироссийских санкций возрастает каждую неделю и ни одна из них не будет снята, если Россия будет пытаться диктовать условия мирного соглашения с Украиной.

«Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера. Здесь можно поспорить с Шольцем. Специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, отрицать это было бы непрофессионально», – заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что антироссийские санкции наносят вред и экономикам европейских стран, эти ограничения поддержавшим.

Восьмой пакет санкций против России был принят 6 октября. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. С 5 декабря в силу вступил ценовой потолок для сырой нефти. Он установлен на уровне $60 за баррель. Для нефтепродуктов он начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Ранее сегодня издание Politico сообщило об обсуждении в ЕС подготовки новых ограничений против России.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к вызовам и ее устойчивости к целому ряду рисков. Он тогда напомнил, что многие эксперты улучшили оценки по динамике ВВП, в том числе международные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР. Снижение российской экономики по итогам года, по предварительным прогнозам правительства, может оказаться меньше 3%, указал Мишустин.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных