В Кремле не согласились со словами Шольца об эффективности санкций против РФ
С заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о росте эффективности санкций против России можно поспорить, поскольку российская экономика показала, что она адаптируется к ограничениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В своей статье для журнала Foreign Affairs канцлер ФРГ заявил, что эффективность антироссийских санкций возрастает каждую неделю и ни одна из них не будет снята, если Россия будет пытаться диктовать условия мирного соглашения с Украиной.
«Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритического характера. Здесь можно поспорить с Шольцем. Специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, отрицать это было бы непрофессионально», – заявил Песков журналистам.
Представитель Кремля также обратил внимание на то, что антироссийские санкции наносят вред и экономикам европейских стран, эти ограничения поддержавшим.
Восьмой пакет санкций против России был принят 6 октября. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. С 5 декабря в силу вступил ценовой потолок для сырой нефти. Он установлен на уровне $60 за баррель. Для нефтепродуктов он начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Ранее сегодня издание Politico сообщило об обсуждении в ЕС подготовки новых ограничений против России.
В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к вызовам и ее устойчивости к целому ряду рисков. Он тогда напомнил, что многие эксперты улучшили оценки по динамике ВВП, в том числе международные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР. Снижение российской экономики по итогам года, по предварительным прогнозам правительства, может оказаться меньше 3%, указал Мишустин.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
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