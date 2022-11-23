Мишустин отметил адаптацию российской экономики к санкциям

По данным Минэкономразвития, падение российской экономики в сентябре составило 5% в годовом выражении после 4% в августе. В середине мая Минэк представил первый официальный прогноз, согласно которому в этом году спад должен составить 7,8%, в 2023 г. – 0,7%. Но в сентябре ведомство улучшило оценку спада на этот год до 2,9%, на следующий – слегка ухудшило, до 0,8%. Банк России в апреле прогнозировал падение экономики на 8–10%, в июле прогноз был улучшен до 4–6%, в октябре – до 3–3,5%. Всемирный банк в октябре спрогнозировал снижение российской экономики в 2022 г. на 4,5% против ожидавшегося в апреле обвала на 11,2%. Прогноз по спаду российского ВВП по итогам текущего года в октябре также существенно улучшил МВФ – до 3,4% с апрельских 8,5%.