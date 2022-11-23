Мишустин отметил адаптацию российской экономики к санкциям

Мишустин отметил адаптацию российской экономики к санкциямСпад ВВП по итогам года может быть меньше 3%
Российская экономика продолжает адаптироваться к вызовам и показывает устойчивость к целому ряду рисков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду. При этом правительству, по его словам, нужны быть готовым к возможному дальнейшему усилению мирового кризиса и санкционного давления.
Замедление экономики в сложившейся ситуации было неизбежно, констатировал премьер. Однако очевидно, что пессимисты, которые ранее прогнозировали двузначные темпы спада в этом году, ошибались, добавил Мишустин. Он напомнил, что многие эксперты улучшили оценки по динамике ВВП, в том числе международные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР. Снижение российской экономики по итогам года, по предварительным прогнозам правительства, может оказаться меньше 3%, указал Мишустин.
Уровень безработицы в России, по его словам, также крайне низкий – в сентябре он был менее 4%. Премьер также обратил внимание на замедление инфляции в России, которая на 14 ноября составила 12,4% в годовом выражении. В ряде стран, в том числе во многих европейских, этот показатель выше, заметил он.
«Несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий. Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе санкционному давлению, и адекватно на это реагировать», – указал Мишустин.
Правительству, по его словам, также нужно быть готовым к возможным изменениям на рынке труда, которые связаны со структурной перестройкой экономики. По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров, отметил Мишустин: надо принять конкретные решения по его преодолению и обеспечению гибкости рынка.
По данным Минэкономразвития, падение российской экономики в сентябре составило 5% в годовом выражении после 4% в августе. В середине мая Минэк представил первый официальный прогноз, согласно которому в этом году спад должен составить 7,8%, в 2023 г. – 0,7%. Но в сентябре ведомство улучшило оценку спада на этот год до 2,9%, на следующий – слегка ухудшило, до 0,8%. Банк России в апреле прогнозировал падение экономики на 8–10%, в июле прогноз был улучшен до 4–6%, в октябре – до 3–3,5%. Всемирный банк в октябре спрогнозировал снижение российской экономики в 2022 г. на 4,5% против ожидавшегося в апреле обвала на 11,2%. Прогноз по спаду российского ВВП по итогам текущего года в октябре также существенно улучшил МВФ – до 3,4% с апрельских 8,5%.
Пессимистичный сценарий развития мировой экономики за последние месяцы стал более реальным, предупредила в начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина. В августе ЦБ представил три сценария экономического развития России на ближайшую перспективу – базовый, «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис». Последний предполагает значительное ухудшение состояния мировой экономики и усиление геополитического напряжения, в результате чего может начаться финансовый и экономический кризис, сопоставимый по масштабам с ситуацией 2007–2008 гг. Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям, отмечал ЦБ. Спад ВВП России в 2023 г. окажется еще сильнее, чем в 2022 г.: 5,5–8,5%. В 2024 г. падение продолжится – 2–3%, а в 2025 г. возможен рост в пределах 1%. Инфляция вырастет до 13–16% в 2023 г., в 2024 г. замедлится до 8–9%, в 2025 г. вернется к 4%.