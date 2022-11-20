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Экономика

Россия оказалась на 45-м месте в мире по показателю годовой инфляции

Ведомости

Годовая инфляция в сентябре была выше всего в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, Россия же заняла в этом списке 45-е место, следует из расчетов «РИА Новости». Агентство провело исследование на основе данных национальных статистических служб 193 стран.

В финальной выборке оказались 155 государств, которые раскрыли к середине ноября данные за сентябрь. Обзор был сделан по семи регионам мира: Азии, Африке к югу от Сахары, Ближнему Востоку и Северной Африке, Европе, Океании, Южной и Северной Америке.

Самая высокая инфляция в мире (и в Африке, к югу от Сахары) была зарегистрирована в Зимбабве — 280,4%. Агентство отмечает, что она начала ускоряться с конца зимы и к сентябрю разогналась в 4,6 раза. Второе место в регионе и четвертое в мире занял Судан со 107%, на третьей строке в Африке к югу от Сахары расположилась Гана с уровнем инфляции в 37,2%.

Второе место в мире и первое среди стран Ближнего Востока и Северной Африки занял Ливан, где инфляция составила 162,47%. Агентство отмечает, что с начала года она замедлилась в 1,4 раза. Кроме того, в этом регионе значительные темпы роста цен зафиксированы в Турции — 83,5%, а также в Египте — 15,02%.

В Южной Америке первое место по темпам годовой инфляции занимает Венесуэла. С показателем 157,4% она занимает третье место в мире, хотя с конца прошлого года инфляция там замедлилась в 4,4 раза. На втором месте в Южной Америке находится Аргентина, где рост цен в начале осени ускорился до 83%, а на третьем — Суринам с показателем в 41,4%.

В Северной Америке первой в рейтинге стала Куба с инфляцией в 37,24%, за ней следуют Никарагуа с 11,52% и Коста-Рика с 10,37%.

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Самый высокий показатель инфляции на европейском континенте зарегистрировали в Молдавии — 34%. На втором месте Украина с 24,6%, на третьем — Литва с 24,1%.

В Азии в сентябре цены сильнее всего выросли в Шри-Ланке — 73,7%, Лаосе — 34% и Пакистане — 23,2%. Среди государств Океании инфляция выше всего в Королевстве Тонга — 14%.

Россия с показателем в 13,7% расположилась на 45-м месте глобального рейтинга инфляции. Ее соседками по рейтингу стали Чили — также 13,7% и Монголия — 13,8%.

16 ноября из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» стало известно, что годовая инфляция в России на неделе с 8 по 14 ноября замедлилась до 12,4% после 12,52% неделей ранее.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. — уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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