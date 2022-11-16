Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4%
Годовая инфляция в России на неделе с 8 по 14 ноября замедлилась до 12,4% после 12,52% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
За отчетную неделю потребительская инфляция ускорилась до 0,06% после 0,01% неделей ранее. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% после 0,13% на прошлой неделе благодаря дефляции продовольственных товаров - за исключением плодоовощной продукции (-0,15%), на которую сезонный рост цен продолжился.
В группе непродовольственных товаров цены в среднем не изменились, неделей ранее их падение составило 0,06%. Строительные материалы подешевели на 0,53%, а одежда, белье и обувь – на 0,08%. Цены на легковые авто выросли на 0,02%.
В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,14% после снижения на 0,13% на прошлой неделе. Авиабилеты на внутренние рейсы подорожали на 3,21% после удешевления на 2,14% неделей ранее.
Вчера, 15 ноября, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, при том что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками».
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
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