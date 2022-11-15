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Экономика

Набиуллина сравнила инфляцию в России с показателями в других странах

Ведомости

Инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками», — отметила она (цитата по «РИА Новости»).

Согласно данным Росстата, потребительская инфляция в России на неделе с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее. В октябре инфляция в помесячном выражении ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом – замедлилась до 12,63% после 13,68% в сентябре.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных