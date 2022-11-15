Набиуллина сравнила инфляцию в России с показателями в других странах

Согласно данным Росстата, потребительская инфляция в России на неделе с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее. В октябре инфляция в помесячном выражении ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом – замедлилась до 12,63% после 13,68% в сентябре.