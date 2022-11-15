Набиуллина сравнила инфляцию в России с показателями в других странах
Инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
«В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками», — отметила она (цитата по «РИА Новости»).
Согласно данным Росстата, потребительская инфляция в России на неделе с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее. В октябре инфляция в помесячном выражении ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом – замедлилась до 12,63% после 13,68% в сентябре.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.
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